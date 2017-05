«Tengo la sospecha de quién compró el cupón premiado en el sorteo del Día de la Madre»

El premio especial del Sorteo Extraordinario de la ONCE del Día de la Madre celebrado ayer por la noche y dotado con diecisiete millones de euros se vendió en San Sebastián. En concreto fue Tamara Matesanz la encargada de repartir la suerte.

La vendedora donostiarra, que durante las mañanas recorre el barrio de de Intxaurrondo y por la tarde atiende a su clientela en el quiosco situado en la Bretxa, asegura estar muy emocionada. «Sí yo estoy así, cómo estará la persona a la que le ha tocado. Ayer, cuando me lo comentaron, me puse muy nerviosa. Después lo celebré con la familia». Parte de estos nervios se deben a que cree que el afortunado es uno de sus clientes habituales. «Tengo la sospecha de quién es, aunque no con toda certeza», ha comentado esta mañana cuando atendía a los medios de comunicación, «me imagino que ya me iré enterando a lo largo de estos días. Solo espero que sea alguien que lo necesite de verdad».

Es la primera vez que Matesanz reparte un premio de esta envergadura. Hasta ahora, como ha recordado, «solo había dado cantidades pequeñas, doscientos euros como mucho. Ha sido pasar de lo mínimo a lo máximo».

El subdirector de la ONCE en Donostia, Miguel Ángel Aizpurua, ha indicado que «hace muchos años que en Gipuzkoa no se vendía un premio así».