Etxegintza pone sus rentas al día

Etxegintza, entidad pública empresarial de vivienda de Donostia, continuó en 2016 con una labor que se inició durante la pasada legislatura y con la que se busca una distribución más justa y equitativa del parque inmobiliario de VPO de alquiler: la revisión de los contratos de arrendamiento.

Se trata de un trabajo que el Ayuntamiento nunca había hecho y que no tiene fin, pues cuando se terminen de verificar todos los pisos protegidos de la ciudad ya habrán vencidos las rentas firmadas en 2014, cuando se impulsaron las primeras inspecciones.

El objetivo de estas actuaciones no es otro que comprobar que el inquilino cumple los requisitos para ocupar un piso protegido y, en caso afirmativo, subir o bajar el precio del alquiler en función de los ingresos reales puestos al día.

El pasado año fueron un total de 406 las viviendas examinadas, todas ellas por vencimiento a lo largo del ejercicio del plazo estipulado en la duración del arrendamiento. En concreto, se ha llamado a la puerta de aquellos que suscribieron sus contratos con Etxegintza entre los 2011 y 2013, así como los que se encontraban en una situación de prórroga y cuyo inicio data de 2008.

LAS CIFRAS 1.808 pisos en alquiler gestiona Etxegintza, la entidad pública empresarial de vivienda de Donostia, rentas con las que en 2016 ingresó 4,85 millones de euros. 3.269 personas están empadronadas en las VPO de alquiler, un 36% de las cuales (1.182) llevan entre tres y seis ocupando la vivienda que le fue adjudicada. 1.407 inquilinos del parque inmobiliario municipal tienen entre 35 y 65 años y un 23% es menor de 35. 290 euros pagan de renta mensual media los beneficiarios de las viviendas de protección pública, que son 243 euros para los apartamentos y 62 euros para los garajes. 86 contratos nuevos de arrendamiento de apartamentos dotacionales para jóvenes fueron firmados en 2016, de cinco años de duración e improrrogables. 389 alquileres de VPO fueron actualizados -al alza o a la baja- para ajustarlos a la nueva situación económica familiar. 600 contratos tiene previsto actualizar Etxegintza durante el presente año en Pagola, Altza, Errotaburu, Puio y Morlans. 10.000 donostiarras están apuntados en las listas del patronato de la vivienda a la espera de que se les asigne un piso protegido. 354 familias llevan entre veinte y treinta años en una VPO, la mayoría en las distintas promociones desarrolladas en Intxaurrondo. 2014 Hace tres años se puso en marcha la primera campaña de revisión de contratos, lo que provocó el desalojo de 39 familias.

El plan de inspección afectó a las promociones de Riberas de Loiola, Morlans (3-11 y 2-10), Pagola (1-7 y 8-14), Puio y Marrutxipi, además de los alquileres prorrogados en el resto de viviendas de gestión municipal, ya fueran de protección oficial, sociales o dotacionales para mayores, como las del paseo de Mons. Es una tarea «inicial y básica» para que el patronato pueda regularizar sus relaciones contractuales, explica el concejal de Urbanismo, Enrique Ramos, quien cifra en diecisiete (4,18%) los casos en los que no fue posible renovar el arrendamiento y, por tanto, se resolvió el desalojo del piso para que fuera ocupado por alguien que sí cumpliera los requisitos exigidos.

Los motivos de rescisión fueron diversos. Doce de estos inquilinos tuvieron que marcharse por superar los ingresos máximos permitidos en la normativa vigente para ser usuarios de una VPO. Otro poseía una vivienda en propiedad, circunstancia «incompatible» con la adjudicación de un piso de protección pública.

El resto de la casuística es variopinta. Dos de los inquilinos no renovaron por «incapacidad sobrevenida» por motivos de salud. Ambos tuvieron que ser ingresados en residencias. La «incapacidad económica» para hacer frente a las obligaciones contraídas con Etxegintza motivaron la salida de otro usuario, al que pese a darle facilidades para abonar la deuda de manera fraccionada decidió acudir a vivir a casa de un familiar para no generar más agujero. En el último de los contratos no renovados había finalizado el objeto de un realojo urbanístico temporal.

En 2016 se formalizaron asimismo nuevos arrendamientos públicos derivados de procesos de primera adjudicación. Así, se suscribieron 56 contratos, haciendo uso de las listas de espera de la entidad, con más de 10.000 demandantes. Los inmuebles entregados procedían tanto de las viviendas en las que se no pudieron renovar los alquileres por «impedimentos legales o imposibilidad personal» de los arrendatarios, como de la revisión de contratos expirados o finalizados por «voluntad unilateral» de la parte arrendataria.

Los apartamentos dotacionales para jóvenes también se han puesto al día. Esta modalidad de alojamiento subvencionado se rige por contratos de cinco años improrrogables, por lo que los inquilinos tienen la obligación de abandonarlos al término del plazo establecido. En este caso no se realiza el trabajo ordinario de revisión, sino que directamente se procede a realizar nuevas adjudicaciones con los apartamentos que se encuentran libres.

El pasado ejercicio concluyeron 80 contratos de arrendamiento de apartamentos para jóvenes, en su mayoría por vencimiento y algunos de ellos por «voluntad unilateral» de la parte arrendataria. De forma paralela se rubricaron 86 nuevos contratos con donostiarras de entre 18 y 30 años de edad.

Etxegintza gestiona un total de 1.658 viviendas en alquiler, cifra que se eleva hasta las 1.808 si se suman los apartamentos en derecho de habitación. De los datos en los que se basa el patronato para acometer la inspección se puede extraer que son 3.269 las personas empadronadas en estos inmuebles de alquiler municipal. Tomando como referencia la antigüedad de la adjudicación, que es uno de los indicadores más certeros de la necesidad de revisión contractual, un 10% de los inquilinos (354) llevan entre veinte y treinta años en una VPO, la mayoría en las distintas promociones que se desarrollaron en Intxaurrondo, mientras que un 36% (1.182) acumulan entre tres y seis años de ocupación.

Cerca de un 22% viven solos y en un 26% de los casos, el inmueble es compartido por dos personas. Por edades, un 43% (1.407) tiene entre 35 y 65 años y un 23% es menor de 35. En el 55% de los casos (1.804) la titularidad corresponde a una mujer, dato que se acentúa en los pisos para mayores, donde la relación es del 68% frente al 32% de hombres.

El cobro de las mensualidades de las VPO de alquiler reportó a las arcas de Etxegintza 4,85 millones de euros en 2016, cantidad que no alcanza para cubrir el desfase presupuestario del ejercicio. El precio medio rondaba los 290 euros para las VPO, 243 euros para los apartamentos y 62 euros para los garajes.

En lo que va de 2017, las inspecciones han proseguido su curso y las previsiones del delegado de Urbanismo apuntan a que serán alrededor de 600 los pisos llamados a revisión. En concreto, los esfuerzos de los técnicos municipales se centrarán en promociones de Pagola, Buenavista, plazas Lasarte, Hiru Damatxo y Harrobieta y una de las dos promociones de Morlans, además de viviendas sueltas de otras zonas de la ciudad.

Hay que recordar que tener subarrendada una vivienda pública de alquiler, utilizarla como alojamiento turístico, residir más personas de las comunicadas o simplemente no estar empadronado en la vivienda que se ha sido asignada son motivos suficientes para que el Ayuntamiento pueda rescindir un contrato.

La primera campaña de renovación de contratos de alquiler social y VPO impulsada por Etxegintza arrancó en 2014 con previsiones de inspección para unos 600 pisos, un tercio del parque inmobiliario municipal. Tras quince años sin control de ningún tipo, en promociones de Errotaburu, Bidebieta o Altza se detectaron numerosos ejemplos de picaresca e infracciones de mayor o menor gravedad. También pasaron revista aquel año inquilinos de Martutene, Igeldo, Buenavista, Aiete, Puio e Intxaurrondo, entre otros.

De estos, al menos 39 familias tuvieron que abandonar la que hasta entonces era su casa por no cumplir con los requisitos establecidos. De esa treintena de expedientes extinguidos, once se debían a que los ingresos de los inquilinos excedían los máximos admitidos, cuatro a que los arrendatarios eran propietarios de otra vivienda y otros once adjudicatarios presentaban deudas, deficiencias en el mantenimiento del piso o no utilizaban el inmueble como residencia habitual.

Los ocho contratos restantes no se renovaron a instancia de los propios inquilinos por considerar que la nueva renta que les correspondía en aplicación de la normativa autonómica era elevada. En todos los casos Etxegintza les requirió para entregar las llaves de la vivienda y así poder proceder a su arrendamiento a otros solicitantes que figuraban en la lista de espera, como también se ha hecho en 2016 y en 2017.