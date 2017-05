La calle Matía camina hacia la peatonalización

Respaldo masivo de los vecinos del barrio donostiarra del Antiguo a la primera experiencia propuesta por el Ayuntamienmto de peatonalizar la calle Matia durante los domingos y festivos. Esta arteria principal vivía ayer su primera aventura libre de coches con una sorprendente participación de los vecinos que ven en esta experiencia una oportunidad de ‘hacer barrio’ y disfrutar de las posibilidades que ofrece esta concurrida calle. Y es que alrededor de esta fiesta, se organizaron juegos, mercadillos de segunda mano, productos ecológicos o diferentes juegos infantiles que animaron a tomar la calzada en una mañana soleada que nadie quiso perderse.

Desde primera hora de la mañana, varias jardineras colocadas en puntos estratégicos de la calle impedían la circulación. Esta era el primera y mayor consecuencia de la experiencia de peatonalización temporal que el Ayuntamiento ponía en marcha en la ciudad en el barrio antiguotarra. A pesar de pensar que habría una «lógica resistencia inicial», la respuesta vecinal y de numerosos curiosos donostiarras no pudo ser más satisfactoria. «¡Menudo ambientazo!», comentaba Iranzu a su amiga Begoña.

Y es que no era para menos, «nunca antes habíamos visto una calle tan concurrida, colorida y festiva como la de hoy», añadía. Algunos, apuraban la hora del aperitivo para buscar, entre la numerosa oferta de mercadillos de segunda mano y puestos de artesanía algún objeto que pudiera sorprnder a las madres en su gran día. Algún otro, prefería dejarse los cuartos probando suerte al cupón de la ONCE que prometía pingües benificios. Libros, discos, ropa vintage, mobiliario, artesanía, juguetes... todo tenía cabida en una mañana tan concurrida y en la que, los principales comercios de la la calle Matia, también buscaban llamar la atención de los viandantes con sus propuestas. «He comprado un par de libros de segunda mano y ahora estoy buscando algo para la ama, quizás un bolso de playa, que pronto se irá con el aita a Benidorm y así podrá lucir a la última y fardar con las amigas del regalo tan chulo que le ha hecho su hijo por el día de la madre», ríe Iñigo mientras se pierde entre la muchedumbre.

Pero como siempre, nunca llueve a gusto de todos, y entre las muestras de satisfacción, también encontramos a otros más críticos -los menos- como José. «¿Y todo esto para qué? no resulta nada novedoso. Cada dos por tres hay un mercadillo como este en la Plaza Easo, en un enclave céntrico, que no repercute en la circulación. Hoy vienen mis hijos a comer, verás dónde pueden aparcar. Gente, gente y más gente. Los bares, impracticables, la calzada, incontestable, ni caminar tranquilo con la muleta se puede. Ni te digo ya sacar al perro», comentaba a medio caballo entre la risa y el enfado. No obstante, movilidad permitió la carga y descarga a los comercios que abrieron ayer y garantizaron que los vecinos pudieran utilizar el coche en caso de emergencia. «¿Y esto va a ser todos los domingos?, se preguntaba Amaia, trabajadora de un bar de copas que dice, no haber podido pegar ojo por el ruido de la calle, las bandas musicales y los gritos de los niños. «Se agradece que no haya tráfico, pero este ‘ruido’ festivo es casi más ensordecedor y molesto», añadía.

‘Antigua Berdea’, nombre que recibe esta propuesta de peatonalización, dio mucha importancia a la organización de diferentes actividades musicales con el objetivo de atraer a un público más participativo y que acompañara guiando a los viandantes por todo el trayecto. El Cuarteto Jazz Combo de Musikene dio inicio a la mañana musical. El coro Ekintza tomaría el relevo recibiendo el afectuoso aplauso de los allí congregados. Lindy Hop y EuskOrleans propusieron ritmos más modernos, acercando sus sones a las terrazas de la calle que, al medidodía, presentaban una muy buena entrada. La ausencia de tráfico rodado permitió que muchos se soltaran la melena, dejaran de lado las vergüenzas y se sumaran a la alegría de las melodías que interpretaban los dieferentes músicos con sus divertidos bailes.

Éxito de participación

El festival, que arrancó a las 10 de la mañana, prohibió circular o estacionar hasta las 20 horas de la tarde de ayer. Bien es cierto que el momento álgido, el que más gente congregó en esta primera inicitiva, se produjo al mediodía, cuando desde el inicio de esta arteria principal podía verse una calle repleta, viva, como si en fiestas estuviese sumida. Y es que lo que ayer vivieron los vecinos y curiosos poco tiene que envidiar a otras fiestas populares que se organizan en la ciudad. El próximo domingo, sus organizadores prometen más.