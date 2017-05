Donostia dispone de 6,7 millones adicionales gracias al acuerdo sobre el Cupo

Plena satisfacción en el alcalde, Eneko Goia, tras el acuerdo en Madrid de su partido, el PNV, con el Gobierno de Rajoy sobre el Cupo y los Presupuestos Generales del Estado. El regidor aseguró que los pactos suscritos esta semana «redundarán en beneficio de todos los donostiarras» en una doble vía: el «desbloqueo de proyectos importantes», como la llegada del TAV y la construcción de la nueva cárcel de Zubieta, y la posibilidad de una menor presión fiscal dado que se podrán emplear para el gasto municipal 6,7 millones de euros congelados por la administración municipal por si no había acuerdo sobre la liquidación del Cupo.

Goia no quiso dejar pasar la oportunidad de valorar positivamente el acuerdo del grupo parlamentario del PNV en Madrid que, en su opinión, no solo es un buen pacto para el conjunto de Euskadi sino que «es un buen acuerdo también para Donostia, puesto que redundará en beneficios claros para los donostiarras». El alcalde explicó que la entente en Madrid sobre el Cupo «permitirá al Ayuntamiento disponer de una cantidad suplementaria de recursos provenientes de las reservas que habíamos realizado para el caso de que el saldo fuera negativo». El gobierno municipal había guardado 6,7 millones de euros que «ahora podremos disponer en beneficio de todos los donostiarras». El alcalde fue más allá y aventuró que estas cantidades tendrán su reflejo en las tasas e impuestos municipales. «Nos permitirá poder pensar en relajar de cierta manera la presión fiscal sobre la ciudadanía, una opción que si no hubiera existido acuerdo no se habría dado».

Goia destacó también la importancia del acuerdo presupuestario para el desarrollo de infraestructuras, en primer lugar para hacer realidad la llegada del tren de alta velocidad que ahora «tiene compromisos tasados, temporalmente establecidos». En concreto, el acuerdo presupuestario recoge la realización del proyecto de la nueva estación de Atotxa entre junio de este año y junio del año que viene con una programación de obras entre noviembre de 2018 y febrero de 2020. En el acuerdo también se incluye la desaparición del paso a nivel en la linea de Adif en Martutene (el proyecto estará finalizado en el segundo semestre de este año).

«No podríamos relajar la presión fiscal si no hubiera existido acuerdo sobre el Cupo»



«Las obras de la estación del TAV se realizarán entre noviembre del 2018 y febrero de 2020»

Otro de los proyectos que despejan su futuro es el de la construcción de la nueva cárcel de Zubieta que «llevamos reclamando años de forma insistente para poder continuar con el principal desarrollo de promoción de vivienda que tenemos en la ciudad como es Txomin Enea».

El alcalde destacó que hay otros proyectos que se verán «impulsados y mejorados con algunas aportaciones suplementarias». Es el caso del Festival Internacional de Cine, que percibirá 100.000 euros añadidos a la aportación habitual (un 10% más), la Quincena Musical o los proyectos que tiene la Sociedad de Ciencias Aranzadi «y que se desarrollan desde Donostia».

Eneko Goia valoró también que el acuerdo presupuestario en Madrid «abre la puerta al desarrollo del proyecto de Matia Fundazioa para construir viviendas para personas mayores en un solar que hasta ahora estaba prácticamente abandonado», así como para materializar «la alternativa al Canal Bajo del Añarbe, lo que mejorará el abastecimiento de agua en la ciudad». «Sin ningún género de dudas ha sido un buen acuerdo para Donostia», concluyó el alcalde, «puesto que se ha logrado que muchos proyectos puedan seguir adelante y que la situación financiera del Ayuntamiento sea mejor».