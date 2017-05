Un colegio inglés que sopla las 50 velas

The English School de Intxaurrondo -o la zona alta de Gros- celebra su 50 aniversario. En su nacimiento en 1967 el colegio fue en San Sebastián una 'rara avis' de enseñanza mixta y laica, fundada por un grupo de padres interesados en que sus hijos aprendieran inglés. «A finales de los sesenta y principios de los setenta, los colegios privados de San Sebastián pertenecían en su práctica totalidad a las diversas congregaciones religiosas y lo habitual era impartir francés», relata Sergio del Campo, director gerente del centro, que comparte la tarea directiva con Beatriz Cortes, directora pedagógica. «Se impartía francés como idioma moderno en los colegios donostiarras de la época bien por proximidad geográfica con Francia, bien por la elevada consideración social de la que disfrutaba el francés».

The English School fue un centro innovador. «Por aquel entonces existían en San Sebastián tres centros que compartían un carácter laico, eran mixtos y además daban prioridad al aprendizaje de una segunda lengua: el Liceo Francés, el Colegio Alemán y el English School», afirma. «Sumados al surgimiento de las ikastolas, componían la oferta educativa de vanguardia de la ciudad».

En 1966 José Luis Pérez e Ignacio Villanueva constituyeron en sociedad el English School, en nombre de una serie de familias que se sumaron a la iniciativa. «Ese original colegio sufre una escisión, de la cual surgen otros dos colegios, San Patricio y el colegio inglés San Jorge, que impulsó uno de los fundadores iniciales, José Luis Pérez, y que cesó en su actividad en 1995».

El English School mantuvo su ubicación inicial en Villa Carmen junto al túnel de Jai Alai, en el barrio de Gros-Intxaurrondo, «pero problemas de espacio le llevaron a ampliar sus instalaciones mediante la incorporación de Villa 'Ashun'. Es aquí donde continúa en la actualidad», relata el director.

«En sus orígenes, su proyecto educativo era diferente a los del resto de los centros de enseñanza de la ciudad por el tratamiento lingüístico, su carácter laico, sus dimensiones y su carácter mixto».

Pero llegaron nuevos puntos de vista. «El hecho de impartir sólo los cursos de Enseñanza General Básica suponía que, una vez concluida esta etapa, el alumno debía cambiar de centro para completar, si lo deseaba, sus estudios de Bachillerato. Fruto de esta circunstancia, un grupo de padres propuso al propietario del centro, la posibilidad de que el colegio ampliara su oferta educativa hasta completar la enseñanza preuniversitaria y de esta manera completar el trabajo, especialmente en inglés, que tan satisfactoriamente se estaba realizando. Finalmente, la propiedad del centro, por razones económicas y de espacio, ya que para poner en marcha dichos niveles eran necesarias unas infraestructuras de las que carecía, no se mostró dispuesta a afrontar esta empresa. Ante esta situación decidieron desligarse del proyecto y crear en 1976 un nuevo colegio, St. Patrick's English School, que respondiese a esa inquietud».

En 1978, se crea la Sociedad Cooperativa de padres y madres The English School y el propietario traspasa a esta sociedad la titularidad del centro. Principios básicos de su acción docente son la formación integral del alumnado y la adquisición específica y especial del idioma inglés como parte de la formación general. Las etapas educativas que atiende son las de Educación Infantil, Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de ampliarlas tanto en enseñanzas regladas como no regladas.

«Otras de nuestras bases fundacionales son el mantenimiento del principio de neutralidad ideológica, proclamándonos aconfesionales y apolíticos. También, el ambiente de confianza, trato personalizado, fomento de la creatividad y participación. Retos nuestros son educar para la convivencia, la paz y la cooperación y el impulso de hábitos cívicos entre los escolares».

El centro escolar ocupa desde su origen la villa denominada 'Ashun'. en el número 64 de la avenida Alcalde Elósegui, de la zona de Ategorrieta en San Sebastián y la denominada 'Txabol Berri', en el número 58 de la citada avenida, contigua a la anterior. Esta villa que fue adquirida en 1994, para ubicar al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria.

Educación especial

En 1995 The English School amplía su oferta educativa, con la autorización para la apertura de la Escuela de Música del mismo nombre. Además, en 1998 es autorizada un aula de Educación Especial. Y en el año 2005 se autoriza la impartición del 1º ciclo de Educación Infantil con capacidad para dos unidades. Actualmente, The English School ofrece dos aulas de Educación Infantil 1º Ciclo, tres aulas de E. Infantil 2º Ciclo, seis aulas de E. Primaria, cuatro aulas de E. Secundaria Obligatoria, un aula de E. Especial y la Escuela de Música. En el año 2006 la cooperativa The English School es declarada de utilidad pública.

Desde la dirección pedagógica del centro se remarca que, como colegio inglés, «consideramos el dominio de este idioma, hoy más universal incluso que al principio, como el principal elemento integrador de nuestra enseñanza, potenciándolo al mismo nivel, y junto con él, el estudio de la lengua y cultura vasca para permitir una integración total del alumnado dentro del entorno sociocultural en el que está enclavado».