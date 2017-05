El Ayuntamiento empezará este mes a recoger con maquinaria las piedras de Ondarreta

Este mismo mes comenzará la retirada mecánica de las piedras de Ondarreta. Así lo aseguró ayer el concejal de Turismo, Ernesto Gasco (PSE), tras explicar que el Ayuntamiento ha respondido a las alegaciones presentadas por el grupo ecologista Eguzki, tal y como reclamaba el Servicio de Costas de Gipuzkoa como requisito para autorizar la operación. El gobierno municipal ha acompañado este escrito por un extenso informe de la Sociedad de Ciencias Aranzadi que avala la pretensión municipal con el argumento de que «las piedras de Ondarreta no se pueden considerar como naturales», cuando en realidad «han sido arrancadas con canteras o desmontes de los alrededores y depositadas en la playa por la mano del hombre en exclusiva, convirtiendo el arenal en un enclave con suelos alterados».

Apenas dos días después de que DV informara de la intención de Costas de autorizar la retirada mecánica de las piedras de Ondarreta, el Ayuntamiento ha hecho los deberes que le exigía este departamento del Gobierno central (contestar a las alegaciones presentadas por el colectivo Eguzki). «Con el informe de la Sociedad de Ciencias Aranzadi que acompaña al escrito municipal, ya no hay ningún motivo que justifique el que no tengamos el permiso para empezar a actuar inmediatamente», indicó ayer Gasco. Sus palabras sirven para explicar el contexto de tensión que ha rodeado las relaciones entre ambas administraciones en los dos últimos años, particularmente el verano pasado cuando Costas solo dio autorización para retirar piedras «a mano» algo que el Ayuntamiento criticó en duros términos.

La mediación del grupo municipal del PP y varios estudios técnicos en refuerzo de la posición del Ayuntamiento han permitido este año desbloquear la situación. El concejal de Turismo explicó que los departamentos de Playas y Mantenimiento Urbano «tienen todo listo para contratar este mismo mes el empleo de una despedregadora» para iniciar de forma ágil una tarea que, en pocos años, puede conducir a eliminar definitivamente el problema de los cascotes en la zona intermareal de Ondarreta. Esta máquina -que puede recoger en un solo día con un operario las 250 toneladas de piedras que sacaron a mano seis trabajadores en todo el verano- dispone de una malla que impide la retirada de arena. «Los áridos son luego conducidos a empresas autorizadas para que le den el tratamiento correspondiente para su reutilización para otros usos», explicó el edil.

En el escrito de contestación a las alegaciones de Eguzki enviado a Costas, el director de Mantenimiento y Servicios Urbanos del Ayuntamiento, Juan Ortiz de Zarate, indica que la petición del grupo ecologista «no aporta dato relevante alguno en contra de la documentación presentada». La Administración municipal explica que cuando asegura que la mayor parte de las cascotes de Ondarreta son de «origen antrópico» no alude solo a aquellos materiales «producidos» por el hombre (el 16,26% de las muestras analizadas), como argamasas, ladrillos, hormigones, etc, sino también a aquellos elementos que aunque puedan ser naturales (piedra de canteras de Igeldo) han sido «modificados por la actividad humana» y transportados a la playa para diferentes las construcciones en los últimos 140 años. «No ponemos en duda el origen generativo natural propiamente dicho de los cascotes presentes actualmente en la playa de Ondarreta. Lo que sostenemos es la deposición antrópica de dichos materiales en la playa», señala el informe de Aranzadi. «El arenal de Ondarreta no es el lugar natural de sedimentación de estos materiales», que «se encuentran en el arenal por incidencia directa del hombre y no por evolución natural del litoral donostiarra». El escrito concluye que las piedras de esta playa «no se pueden considerar como naturales porque aunque geológicamente pertenezcan al entorno de la bahía, en realidad han sido arrancadas con canteras o desmontes de los alrededores y depositadas en la playa por la mano del hombre en exclusiva, convirtiendo el arenal en un enclave de suelos alterados».

¿Para qué construcciones se ha empleado tanta piedra llevada a Ondarreta desde canteras cercanas? El informe de Aranzadi, firmado por el ingeniero geólogo Jon Gago, explica que buena parte de estos materiales se emplearon en 1873 para la construcción de un campo militar de maniobras y su correspondiente muro de costa (que partía longitudinalmente en dos la actual playa) que exigió «6.500 m3 de desmonte, 35.000 m3 de terraplén, 8.500 m3 de excavación, 1.600 m2 de revestido de mampostería y 270 m3 de mampostería hidráulica». Este muro de contención «se desplazó y derrumbó» en varias ocasiones y un temporal en 1923 «destrozó y arrastró parte del muro al mar dejando los cimientos al descubierto. Nunca se procedió a la retirada de los cascotes». Buena parte de esta construcción se realizó gracias a desmontes efectuados en el Pico del Loro (todo ello está documentado en el informe, incluso con fotografías).

La antigua cárcel

Las obras de la cárcel de Ondarreta se desarrollaron entre 1886 y 1889. «La piedra de Igeldo fue la mayoritaria (en su construcción) y procedía de las 26 canteras censadas entre Ondarreta y Orio». La prisión se derribó entre 1949 y 1950. «Las piedras de sillería de arenisca (del penal) se reutilizaron en nuevas edificaciones», como el Seminario, pero las piedras del antiguo muro de costa no se retiraron. «Tras la demolición (con explosivos) gran parte se dispersaron y mezclaron con las rocas naturales de la orilla occidental» de la playa.

En 1925 se construyó el paseo de Ondarreta que hoy conocemos, ampliando sustancialmente la playa de entonces. «Los materiales de relleno del antiguo campo de maniobras quedaron retenidos en la zona alta de la playa , entre el viejo muro derribado (por el mar) y el nuevo muro del paseo de los jardines», dice el informe. Costas retiró en 2005 las cimentaciones de la antigua cárcel «sin proceder al cribado del relleno del antiguo campo de maniobras». Aranzadi sostiene que estas piedras «siguen desmoronándose dentro del proceso perpetuo de renovación de la arena», que terminará llevando la totalidad de los cascotes sepultados «desde la zona alta hasta la orilla», por lo que procede su eliminación progresiva mediante maquinaria.