Una vida por y para el bádminton

El deporte donostiarra continúa cosechando éxitos allá donde va. No es del todo habitual que un deportista de aquí, de nuestra querida Donostia, pegue el salto al panorama estatal e incluso internacional. Los casos pueden contarse con los dedos de una mano, bueno, quizá con los de ambas. A sus 18 años -cumplirá diecinueve dentro de dos días- Clara Azurmendi es ya la tercera española en el ranking mundial de bádminton tras Carolina Marín y la madrileña Beatriz Corrales. Hace poco más de una semana se proclamó campeona de España sub 19 en Almería, aunque no es ni de largo el mayor logro en su extenso currículo deportivo. Entre sus mayores hazañas se encuentran un oro en el Europeo junior por equipos mixtos de Lubin 2015 (Polonia) o un bronce en el Europeo de Bakú 2015 (Azerbaiyán) en individual. Además de otras tantas medallas en diferentes torneos internacionales.

Puede decirse que Clara Azurmendi siguió los pasos de uno de los grandes nombres del bádminton en este momento, Carolina Marín, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Con 14 años ella también lo dejó todo para irse a vivir a Madrid. Ingresó en la Residencia Joaquín Blume y siguió sus estudios en el Instituto Ortega y Gasset, en el que dentro de pocos días se examinará de los últimos exámenes de segundo de bachillerato. Atrás quedan sus años en el colegio Aldapeta, donde empezó su andadura en este deporte por casualidad. Nos atiende desde el Centro Alto Rendimiento (CAR) antes de irse a entrenar. «Comencé en el bádminton de casualidad, gracias a mi hermano. Se apuntó a practicar este deporte como actividad extraescolar y me dijo que probara. Desde entonces no he podido desengancharme del bádminton. En 2012 decidí venirme a Madrid para continuar mi carrera como profesional. Se hizo duro, sobre todo el primer año y a la vuelta de las Navidades, pero no me arrepiento en absoluto», asegura Azurmendi.

La número 98 del ranking mundial apenas tiene tiempo libre para ver una serie o salir a dar una vuelta. Dedica prácticamente las veinticuatro horas del día a entrenar y a estudiar. «Me levanto a la siete y media de la mañana y voy a clase de ocho a once. Después, entreno hasta las dos, como algo y vuelvo a clase de tres a cinco. Finalmente cierro el día con otro entrenamiento de cinco a ocho. Un sin parar, vamos. El poco tiempo libre del que dispongo lo dedico a estudiar o a dormir».

Azurmendi lo tiene todo de cara para llegar a la élite en el deporte de la pluma. Su entrenador, Fernando Rivas, ya ha logrado llevar hasta lo más alto a Carolina Marín. «Siempre intenta darle una vuelta extra a todo lo que hacemos en los entrenamientos. Trata de innovar en cualquier aspecto para así estar por delante del resto. A veces es duro, puesto que siempre está cambiando cosas, pero a la hora de la verdad es lo que marca la diferencia con el resto de jugadores». La donostiarra también comparte pabellón y entrenamientos con Marín. Un espejo en el que mirarse. «Siempre está muy atenta a cómo entrenamos y si puede te da algún consejillo y te corrige alguna cosa».

Objetivo, Tokio 2020

El sueño inmediato de Clara son los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. «Para que dos jugadoras de un mismo país puedan acudir, ambas tienen que estar entre las dieciséis primeras del mundo. Empecé el año pasado a competir en absoluto. Espero que en 2020 esté más arriba en el ranking. De momento me está yendo bastante bien, aunque el salto de junior a absoluto se nota un montón».