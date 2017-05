«El ruido de los trenes por Easo es insufrible»

No es la primera vez que los vecinos de la calle Errondo y Autonomía denuncian el ruido «insoportable» que generan los cientos de trenes que circulan a diario por la estación de Easo. Llevan más de quince años peleando para que se adopten medidas que mejoren su situación. Pero el problema, lejos de mejorar, ha ido a peor con el paso del tiempo y la única esperanza que les queda es que se acometan las obras de soterramiento de las vías. Aunque para ello deberán esperar todavía unos años.

«El ruido es constante desde las cinco de la mañana, que es cuando empiezan los primeros servicios, hasta las 23.30 horas de la noche. Y si hablamos del fin de semana el calvario continúa también de madrugada. Es insufrible». Quien se lamenta es Josetxo Fernández. Este vecino del número 2 del Paseo de Errondo asegura que no puede descansar por las noches y que no se atreve a abrir las ventanas por no perturbar la poca paz que respira. «Tengo que inventarme sistemas para dormir, como ponerme sonido de lluvia y hacer soportable el ruido. Además estoy afectado de dolor crónico y desde luego esto no me favorece», explica.

La incorporación de más líneas a lo largo de la última década tampoco ha ayudado. «No es ninguna exageración hablar de 450 trenes circulando a diario por Easo», indica. Además las unidades se han hecho más grandes pesadas, «y también quitaron el balasto -las piedrecitas que suele haber en las vías- y en su lugar pusieron cemento. Todo ello hace que los trenes hagan mucho más ruido», explica Josetxo.

«Hasta con las ventanas cerradas se registran decibelios que superan los límites permitidos»



El soterramiento de las vías, previsto para 2021, se antoja como la mejor y casi única solución

«He llegado a llamar a la Guardia Municipal y, hasta con las ventanas cerradas, se registraban decibelios muy por encima de lo permitido», asegura. Esos informes técnicos favorables tampoco han servido para mucho más.

Por si fuera poco, la orografía del terreno también aporta su granito de arena al problema. El monte de delante y los edificios forman, según señalan los vecinos, una especie de embudo que provoca un eco considerable. «El ruido de aquí con los trenes es infinitamente peor y más desconocido que lo que pudieran soportar los vecinos de Carlos I en sus peores tiempos», apunta Josetxo».

Soluciones lejanas

Los vecinos han elevado sus quejas al Ayuntamiento y al Gobierno Vasco y en los últimos años se han reunido con diversas autoridades vinculadas al ámbito del Transporte. La inauguración en 2005 del túnel que conecta Easo y Lugaritz prometía ser la respuesta a parte de estos problemas. Pero quedó lejos de aportar una solución. «Ese túnel tiene unas curvas muy pronunciadas y chirría aquello que es insoportable», aseguraba ya hace tres años Pablo López, otro residente del paseo de Errondo, en este periódico. Los vecinos han reclamado medidas provisionales que mejoren su calidad de vida. Como la instalación de paneles de insonorización para, al menos, minimizar las molestias. Pero no se han producido mejoras.

Lo cierto es que el final de esta pesadilla parece estar en la construcción de la pasante ferroviaria y el proyecto de soterramiento de las vías a su paso por Easo. Esto liberará no sólo de ruido a los vecinos, sino que también dejará una importante cantidad de metros cuadrados al servicio de la ciudad. Las obras arrancarán, si todo va como está previsto, a final de este año. Como son 48 meses de trabajo,el suburbano por el centro de Donostia entraría en servicio en 2021. Por lo tanto, los vecinos deberán tener cuatro años más de paciencia, si es que nada se tuerce por el camino.