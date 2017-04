Goia pide explicaciones por el borrado de un mural dedicado a Mikel Laboa

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha lamentado que un mural dedicado a Mikel Laboa haya sido borrado por la empresa subcontratada encargada del mantenimiento del municipio y ha asegurado que ha pedido explicaciones para saber "de dónde ha partido la orden" para llevar a cabo esa acción.

El mural, que había sido dibujado hace años en una calle del barrio de El Antiguo a iniciativa de un grupo de vecinos, consistía en un retrato del cantautor donostiarra y un fragmento de uno de sus textos, han informado a EFE fuentes del Consistorio donostiarra.

Goia ha mostrado su "sorpresa" tras conocer que la empresa subcontratada encargada del mantenimiento haya suprimido el dibujo y el texto mediante una capa de pintura blanca que los tapa por completo.

Ha remarcado que "no tenía conocimiento" de este hecho y ha explicado "no sabe de quién y de dónde ha partido la decisión" por lo que "se han pedido explicaciones para saber" el origen de la decisión. El alcade ha remarcado que "no comparte" este borrado porque Mikel Laboa es "una figura querida, respetada y compartida por todos los donostiarras" y ese dibujo callejero "es un reflejo de ese cariño que se le tiene".

En este sentido ha abundado en que "quien ha tomado esta decisión no ha tenido ninguna sensibilidad" y ha asegurado que el Ayuntamiento "va a analizar cómo se puede reparar el daño que se ha hecho a una figura que es patrimonio de la cultura vasca".