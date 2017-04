Eguzki rechaza la medida mientras no se sepa la causa del afloramiento de los áridos

El grupo ecologista Eguzki se opone a la retirada de piedras en la playa de Ondarreta y así lo ha pedido, en una alegación presentada ante Costas, en oposición a la petición municipal de su eliminación por medios mecánicos. En un escrito firmado por su representante, Juan Mari Beldarrain, con fecha 12 de abril, el colectivo considera que los estudios aportados por el Ayuntamiento no demuestran que los materiales pétreos analizados en el último año no sean de origen natural y se limitan a «deducir» que la mayoría de las muestras son antrópicas «por apreciaciones realizadas a ojo». En su opinión, tiene más fiabilidad un estudio petrológico elaborado por el doctor Aranburu y A. Bodego, junto a los profesores de geología P. Bilbao, Martin Ladrón de Gevara y Adrián Oruna, que no precisa en qué año fue elaborado ni a instancias de qué organismo. Eguzki señala que una de las conclusiones de ese trabajo es que solo el 7,2% de las piedras analizadas son «materiales fabricados por el ser humano». Este colectivo cree que la retirada no acabará con el problema porque eliminación de piedras se ha realizado en 2012, 2013, 2015 y 2016 «y a pesar de ello el afloramiento no remite». Eguzki solicita que «no se autorice la retirada mecánica de áridos en Ondarreta en tanto en cuanto no se despeje la incógnita del motivo de su afloramiento tardío, y menos teniendo en cuenta su origen mayoritariamente natural y no antrópico».