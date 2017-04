Por una comunicación mejor

Saber decir que no sin sentirse culpable, escuchar sin interrumpir, empatizar o respetar las opiniones de los demás son algunas de las buenas prácticas que se deben aplicar en el día a día de las relaciones con los demás. Para profundizar en todas estas cuestiones, Gure Kabia, el hogar del jubilado de Añorga, ha organizado una charla que tendrá lugar el martes a las 16:00 horas en el Museum Cemento Rezola. Silvia Camio, psicóloga, gerontóloga y terapeuta gestalt será la ponente que impartirá esta conferencia bajo el título 'Aprender a comunicarse para mejorar las relaciones'.

EL DATO 2 nuevas charlas ofrecerá Gure Kabia. Una, en junio, sobre la importancia del ocio y el tiempo libre y otra, en septiembre, sobre habilidades la vida autónoma.

Tal como asegura esta psicóloga, la comunicación es un proceso elemental para prevenir el aislamiento, favorecer la integración, tener unas relaciones adecuadas y manejar los conflictos. Y es que «es una necesidad esencial del ser humano».

Las deficiencias más comunes en este ámbito, según esta experta, son múltiples. «Nos cuesta escuchar, dejar que los demás se expresen; sobre todo, que expresen sentimientos y comunicar lo que sentimos y queremos. También nos cuesta empatizar, decir que no y poner límites». De hecho, considera que «nos cuesta muchísimo manejar los conflictos en las relaciones, que siempre existen».

Pero asegura que «lo que más nos cuesta es escuchar las emociones negativas de las personas, por ejemplo, si alguien está triste, escucharle nos resulta difícil, queremos animarle y esto a veces hace que otras personas no se sientan escuchadas y dejen de confiar en nosotros».

El objetivo de este encuentro es proporcionar herramientas destinadas a potenciar las capacidades de relación y mejorar las competencias personales a la hora de afrontar las distintas situaciones sociales. Así, la charla del martes comenzará con la exploración de conceptos como la comunicación verbal y no verbal, los diferentes estilos de comunicación, como la pasiva, asertiva y dominante y, sobre todo, la importancia de conocer los «derechos asertivos». Por ejemplo, «el derecho a no seguir los consejos de los demás, a decidir qué hacer con mi vida, a decir 'no' sin sentirme culpable, a un trato digno, etc.».

Silvia Camio apunta que estos estilos de comunicación son tendencias y que todos tenemos un poco de todo. «Aunque todos podemos ser asertivos en un ámbito, pasivos en otro y agresivos en ciertas ocasiones, se trata de reconocer estos estilos de comunicación y comportamiento y tratar de tender hacia la asertividad», que según Camio, «es la capacidad de defender nuestros derechos respetando los de los demás».

Como consejos, esta psicóloga recomienda utilizar el lenguaje no verbal, por ejemplo, «mirar a las personas a los ojos». Aprender a escuchar sin interrumpir, haciendo que la otra persona se sienta escuchada, es igualmente esencial, como aprender a decir lo que no nos gusta de manera adecuada, por ejemplo, en primera persona, en lugar de acusar. Por supuesto, evitar las críticas destructivas y recurrir solo a las constructivas es crucial para mantener una relación saludable.

En este encuentro también se trabajarán aspectos como la empatía y la escucha activa, así como diversas técnicas para mejorar la comunicación. Se hablará sobre las relaciones con los hijos y nietos. Como dice Camio, es importante «respetar sus espacios, no manipular ni dejarse manipular, dar consejos si los piden, no interferir en los conflictos de pareja ni en cómo atender a los hijos». Asimismo, recomienda poner límites si se sienten saturados por los nietos y se necesita tiempo para uno mismo.

Ciclo de conferencias

Con la charla del martes, Gure Kabia retoma las conferencias que años atrás organizaba para los mayores. Tienen previstas dos nuevas conferencias. Una tendrá lugar en junio y tratará sobre la importancia del ocio y el tiempo libre en la salud y en la vida. Y la otra, que será en septiembre, se centrará en las habilidades para la vida autónoma.