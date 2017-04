El tono de las intervenciones fue in crescendo durante el debate sobre la consulta antitaurina y los usos de Illunbe llegó a su clímax cuando el PP pidió a Ene Goia que «se moje y tome una decisión» al respecto como han hecho otros alcaldes.

«Nunca va contentar a todos en este asunto», le advirtió la portavoz popular, Miren Albistur, quien reprochó asimismo a EH Bildu su voluntad de «seguir mareando la perdiz» al promover una moción que mantiene la puerta abierta a la búsqueda de alternativas legales a la autorización del Consejo de Ministros.

Goia no encajó la crítica del PP y respondió acusando a Albistur de utilizar «los mismos argumentos que Rajoy con el PNV en el Congreso». «Yo no tengo ningún problema para tomar decisiones, pero a mí me interesa conocer la opinión de los ciudadanos. ¿Qué pecado cometo al proponer que se exploren otras vías? Esta claro que usted y yo tenemos un concepto de la democracia radicalmente diferente», afirmó.

El alcalde insistió en que «intentamos llegar a un escenario que nos permita dar cauce a la solicitud de 9.000 donostiarras» que firmaron la iniciativa de la plataforma antitaurina, al tiempo que recordó que el gobierno municipal ha «dedicado tiempo y esfuerzo, aunque no nos lo han puesto fácil», dijo en referencia a los recursos y negativas de los órganos de la Administración del Estado a las diferentes acciones implementadas desde Ijentea.

La portavoz de EH Bildu, Amaia Almirall, censuró el no de PNV y PSE a su propuesta de ayudar al desarrollo de una consulta de iniciativa privada a través del derecho de petición: «Si no la organiza el Ayuntamiento, permitan que se celebre de esta manera y respeten la decisión. Lo que pasa es que no quieren decir que sí y punto».