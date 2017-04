Música y poesía en Loiola

Loiola se vestirá de música y poesía con el festival Poetry in Motion que se celebrará mañana a partir de las 18 horas en la Casa de Cultura de Loiola. Tercera entrega, con un cartel de lujo: Urko Menaia, Paddam, Thayàh Elim y Old Charm Blues. Música de estilos e idiomas diversos. Además, la poeta Elena Ibarbia recitará diversos poemas.

El Poetry in Motion es un festival que congrega a grupos musicales de pequeño formato, en el que se pone en valor no sólo la música sino la propia letra de las canciones. «Se trata de que el público asistente conozca de primera mano el contenido de las letras, el significado de las mismas», explican desde la organización del festival. «Hay canciones que mucha gente conoce de toda la vida, que las ha escuchado miles de veces, pero ya sea por el desconocimiento del idioma o porque no se han parado a analizarlas, no conocen el verdadero significado de las mismas. Este festival pretende sumergirse en las canciones, contextualizarlas, ayudar a entender la letra, comentarla», dice. Así, cada dúo dedicará parte de su intervención a explicar y analizar la letra del tema que a continuación interpretará. Se podrá disfrutar de canciones en inglés, francés, euskera y castellano, dentro de los diversos estilos que los dúos propondrán.

Entre las 18 y las 22 horas, los cuatro grupos irán desgranando las piezas elegidas para la velada. El donostiarra Urko Menaia, con sus composiciones propias en euskera, presentará temas como 'Bihotz hiltzaileak', 'Gazi gozoa' o 'Haur basatiak'. Menaia canta en euskera con estilo folk-pop de raíces americanas y francesas entre otras influencias. Con tres discos en el mercado, Menaia se presenta con su guitarra eléctrica de cualidades atmosféricas, y ofrecerá un sonido distinto al que tiene acostumbrado al público.

Old Charm Blues es un usual dúo en los Loiola Vintage Festival de la Casa de Cultura de Loiola, pero no había participado en el Poetry In Motion. El dúo formado por Ainhoa Eguiguren a la voz e Iñaki Miguel al piano, repasará algunas de las canciones más poéticas de su repertorio. «Hemos seleccionado para la ocasión maravillosos e inolvidables temas como 'A whiter shade of pale', de Procol Harum, también conocido como 'Con su blanca palidez', o 'Hotel California' de The Eagles. «Temas que la gente ha escuchado hasta la saciedad, pero que puede que no conozcan su significado real. Nosotros trataremos de desglosar su contenido lírico», comenta Ainhoa. El dúo tiene una trayectoria de ocho años en los que ha ofrecido cientos de actuaciones, muchas de ellas en las calles de San Sebastián.

Thayàh Elim, vecina de Loiola, presentará algunos de sus temas propios. Junto con el guitarrista Óscar Portugués interpretará, entre otras, 'Karla&Vera', tema que compuso para el propio guitarrista. También le acompañará su otro guitarrista, José Manuel Altamira, con quien estrenará algunos temas de su último disco. Será el caso de 'Cerca del mar', 'Si tú supieras' o 'Se nos marchita el amor'. Thayàh Elim relata que «la música y el arte me han acompañado desde siempre de una manera u otra, cantando, bailando, actuando, escribiendo poesía», y añade que «pensé que no sería capaz de componer nunca hasta que un día rodeada de la gente adecuada simplemente lo hice. Cuando ves que la gente siente lo que tus canciones transmiten se crea algo muy hermoso e imperecedero. Es un acto mágico y sagrado lleno de amor, esta es mi forma de percibirlo».

Paddam repite una vez más con su propuesta en lengua francesa. Estefanía Sáez Wulf a la voz e Iñaki Miguel al piano y guitarra defenderán algunas de las piezas de su actual repertorio. «Algunas llevan con nosotros desde nuestros comienzos, pero las presentaremos de una manera diferente», explican. Se refieren por ejemplo al tema 'Que nadie sepa de mi sufrir', «un vals peruano de los años treinta, que Edith Piaf popularizó en francés en la década los cincuenta bajo el título de' La foule', «y que la interpretaremos a voz y guitarra». No faltará 'Brave Margot', tema que compuso el mismísimo abuelo de Estefanía, y que George Brassens grabó.

La donostiarra Elena Ibarbia recitará algunos poemas propios como 'Corazón en barbecho', «que representa la entrega», o 'Introspección', «que habla de la culpa», explica.

Si la climatología lo permite el festival se celebrará en el patio del centro, un lugar íntimo y coqueto, rodeado de plantas, donde el año pasado ya se creó un especial y familiar ambiente. En caso de mal tiempo será en el salón de actos.