«Estoy preocupada, me cierran la calle el día de más ventas del año»

Sensaciones contrapuestas a pie de calle, en Matia. Algunos comerciantes apenas saben algo de la peatonalización solo en festivos que comenzará dentro de dos fines de semana, otros abogan por desterrar los coches definitivamente -una posición para la que se ha iniciado una recogida de firmas-, la mayoría no comprende que se quiera eliminar el tráfico los domingos cuando la calle «está muerta» a partir de la hora de comer.

La más preocupada, Marisol, de la floristería Huntz, en la esquina con Juan de Garai. «Yo solo sé que no sé nada», nos viene a resumir ante la falta de información. Su inquietud deriva de que el día elegido para poner en marcha la iniciativa es el primer domingo de mayo, Día de la Madre, «el único domingo que abro en todo el año y el día de mayores ventas. Tengo un montón de clientes que vienen en coche y no sé qué va a pasar». En la tienda de frutos secos Haritz y en la librería Garazi ven con buenos ojos una eventual peatonalización definitiva. «Para el comercio sería bueno, pero los vecinos no quieren porque perderían aparcamientos». Hace meses algunos hosteleros empezaron a recoger firmas para impulsar la peatonalización.

El frutero Miguel Ángel Urrea no ve con simpatía la idea. «¿Dónde va a dejar el autobús a mi madre de 88 años?, ¿En Zumalacárregui?». Opina que no tiene mucho sentido cerrar al tráfico una calle que los domingos «está sin gente y con solo 5 bares abiertos». Desde la joyería Maritxalar creen que el comercio se resentirá porque «la circulación hace falta para el día a día» de Matia. Miguel Arenas, del Bar Alaia, también es escéptico: «Si van a pasar coches a los garajes, en las Esclavas o para ir a la Cruz Roja... lo veo complejo».