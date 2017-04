El debate sobre el Tambor de Oro encalla en la definición del jurado

Por ahora lo único que está claro es que los donostiarras serán los encargados de decidir quién se llevará el Tambor de Oro. Lo que todavía está por definir es el cómo. Ayer los partidos políticos debatieron durante una hora en la Junta de Portavoces la primera propuesta planteada por el Gobierno municipal en torno a la modificación del procedimiento para seleccionar al premiado.

Todas las formaciones abogan por llevar a cabo este asunto con el mayor de los consensos posibles, dada la sensibilidad de la ciudadanía con el asunto. Pero, aún así, durante la discusión política de ayer no pudieron evitarse las discrepancias en un asunto clave: si debe existir un jurado encargado de elegir, de entre los candidatos que opten al galardón, a los finalistas o si, por el contrario, deben ser los propios partidos en el Ayuntamiento los encargados de llevar a cabo esta tarea.

El alcalde Eneko Goia señaló al término de la reunión que «hay un acercamiento paulatino para llegar a una solución lo más acordada posible», pero reconoció que la cuestión de si debe existir un comité de valoración de los candidatos estaba sobre la mesa. Por ello emplazó a las formaciones a una nueva reunión el próximo 11 de mayo donde presentará un documento en el que se concretará el perfil y la composición de ese jurado de 'notables'.

El PSE, socio de gobierno con el PNV, no quiere que el debate se vea envuelto en la polémica por lo que apuesta por buscar el mayor consenso posible. «Nosotros no vamos a poner ninguna condición, apoyaremos la propuesta que concite el mayor acuerdo. Y si hay una mayoría que cree que es la Junta de Portavoces la que tiene que hacer el corte nosotros no tenemos ningún problema», apunto el portavoz socialista, Ernesto Gasco.

EH Bildu, por su parte, aseguró «que estamos lejos de algo concreto». Su portavoz, Amaia Almirall, destacó que «hay puntos de diferencia pero sobre todo lo que está es indefinido» y que su formación no puede adoptar ninguna postura puesto que «hay cuestiones en las que no sabemos de qué estamos hablando».

Miren Albistur, portavoz del PP cree que el reglamento tal y como está funciona, «sólo hacía falta un trabajo previo» pero que, en cualquier caso, «acataremos lo que diga la Junta de Portavoces y ojalá funcione bien». Por su parte, desde Irabazi, Amaia Almirall, aseguró que «examinaremos la propuesta del gobierno municipal» pero que su postura es «que sea la Junta de Portavoces quien elija a los finalistas».