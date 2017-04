La calle Matia será peatonal todos los días festivos a partir del 7 de mayo

La arteria comercial del barrio del Antiguo se despejará de coches todos los domingos y festivos a partir del 7 de mayo. El Departamento de Movilidad del Ayuntamiento pondrá en marcha esta iniciativa tras informar hoy a los vecinos y comerciantes en una reunión abierta convocada a las 19 horas en el casa de cultura Lugaritz.

Es difícil imaginar una calle Matia sin coches, pero es el panorama que se podrá ver dentro de once días. El Departamento de Movilidad quiere aprovechar el bajón vital que se produce en esta calle los domingos, sobre todo por la tarde, para entregarla a los peatones. 'Antigua Berdea' es como se denominará porque lo que se pretende es habilitar un espacio libre de coches, de ruido, de circulación rodada, para que los vecinos y paseantes la hagan suya los días festivos.

El Ayuntamiento lleva años reflexionando sobre estas peatonalizaciones de 'quita y pon', pero es ahora cuando se comienzan a poner en práctica con una experiencia piloto en Matia. La concejala Pilar Arana (PNV) explicó que el mayor problema era disponer de una solución para los accesos a los garajes particulares que hay en la última manzana de la calle y, una vez resuelta esta cuestión, el departamento se ha lanzado a ponerla en marcha.

Los conductores serán advertidos con señales de que los vehículos podrán estacionar la noche anterior si son desaparcados antes de las ocho de la mañana. A partir de esa hora y hasta las ocho de la tarde del día festivo ningún coche podrá estacionar en la calle Matia si no quiere ser retirado por la grúa. La indicación más clara de que los vehículos no podrán entrar ni circular por la calle serán unas grandes jardineras que se colocarán en tres puntos de su recorrido: la primera impedirá el acceso al comienzo de Matia, la segunda se colocará justo tras el cruce con Ondarbide y la tercera tras la boca de acceso al primer garaje particular.

Vehículos de emergencias

Esta configuración de los cortes permitirá circular en la manzana alrededor de la plaza Gascuña, de tal forma que si alguien quiere subir o bajar por el paseo de Hériz lo pueda hacer sin problemas o poder ir de la calle Sukia a Escolta Real o coger dirección a la calle Aitzkorri. De la misma forma, si hubiera una emergencia al comienzo de la calle Matia, una ambulancia o un coche de bomberos podría entrar desde Sukia para después girar a la izquierda (ignorando el sentido tradicional de circulación). Otro tanto pasará en el resto de la calle. El vial Juan de Garai tendrá doble sentido y permitirá la entrada de un vehículo de emergencias o el acceso (entrada y salida) de los vecinos al primer garaje ubicado en esa manzana. La entrada y la salida del segundo garaje se realizará por el final de la calle Matia en su encuentro con la plaza Venta Berri. El autobús de la línea 5, que circula toda la calle Matia, desviará su recorrido por la avenida de Zumalacárregui.

Los vecinos podrán entrar a sus garajes, pero solo se podrá circular en la manzana de plaza Gascuña

Arana explicó que durante los primeros domingos habrá agentes de movilidad controlando la situación, algo que ya no será necesario una vez que la iniciativa se consolide. La concejala está convencida de que poco a poco los peatones se animarán a usar el espacio de la calzada, aunque, para vencer su lógica resistencia inicial, se organizarán «una serie de actividades para que la gente venza el miedo y vea que se puede pisar la calzada».

Para informar, resolver dudas y pulsar el sentir de la ciudadanía, el Departamento de Movilidad ha convocado hoy una reunión abierta en la casa de cultura Lugaritz a las 19 horas.