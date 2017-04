Las barberías tradicionales reviven su época dorada

Observa, mide, afina la vista y vuelve a cortar en cuestión de segundos. Este es su arte, su pasión y, desde pequeño, su oficio. Eustaquio, de tez clara, sin pelo y acostumbrado a manejar tijeras, brochas y navajas con destreza lleva años dedicado al cuidado de la barba. Se desenvuelve sin problemas con las herramientas que han dado de comer a tres generaciones. «Desde 1944 estamos unidos a la imagen y a la estética del hombre. Dionisio, mi abuelo, enseñó esta profesión a sus dos hijos, quienes, a posteriori, se convirtieron en mis maestros», cuenta mientras extiende una toalla blanca alrededor del cuello de Guillermo, uno de sus clientes.

En la barbería de Eustaquio, Elivelimen, una de las más antiguas de San Sebastián, se entremezclan las conversaciones de los clientes con el hilo musical. A veces, y de forma repetitiva, cada pocos segundos, el ruido que hace la tijera al cortar el vello se interrumpe y Eustaquio se distancia de su cliente, mira al espejo, pasa la mano por el rostro de Guillermo y coge el peine. Con cada cepillado la toalla se va llenando de milímetros de pelo negro.

Desde que comenzara a dedicarse a esta profesión que, aunque en la actualidad vive sus momentos de gloria tras el auge del fenómeno hípster, tiene una larga tradición que se remonta a los antiguos egipcios, donde los barberos eran personas distinguidas y respetadas que afeitaban a los sacerdotes del templo de Amón al considerar que el desprenderse del vello contribuía a la pureza de las funciones sacerdotales. Pero los religiosos no fueron los únicos en mimar su imagen. Los farones también se dejaron barba o incluso, los que no podían lucir una barba prominente y bien cuidada, se ponían una falsa. Fue tal la importancia que fue adquiriendo que muchos gobernantes, mujeres incluidas, se pasaban una barba postiza para imitar al dios egipcio de la muerte, Osiris.

Ya en la época de la Antigua Grecia, el oficio de barbero se oficializó y se empezaron a formar los primeros establecimientos, que pronto se convirtieron en puntos de reunión en los que los hombres, de cabellos enrulados y barbas, conversaban sobre política y filosofía. Convertida en un símbolo de la sabiduría, el uso de la barba se fue popularizando y adoptando nuevos significados. En una primera etapa, se relacionó con la virilidad y la potencia sexual. Su expansión fue progresiva hasta que Alejandro Magno, al ver que los persas la agarraban con facilidad durante los combates, hacían caer de sus caballos a sus soldados, los capturaban o degollaban, dio la orden que su séquito debía tener el rostro completamente afeitado.

CURIOSIDADES Historia del 'Barber Pole' Antaño, en las barberías, se hacían sangrías y color rojo del 'Barber Pole' representa los trapos que se ponían en los palos de la fregona para escurrir la sangre. Era una forma de distinguir a los barberos de los cirujanos. Algunos judíos se abstienen de afeitarse tras la muerte de un pariente cercano, durante un período de treinta días de luto, conocido en hebreo como el Shloshim. Las jóvenes novias de Argos, en su noche de bodas, se pegaban falsas barbas a la barbilla para no parecer inferiores a sus esposos.

El fenómeno hípster

Barbas prominentes, discretas, arregladas o desaliñadas. Ni líneas muy marcadas ni cortes radicales. Ahora, lejos de la simbología que la barba ha tenido a lo largo de su historia, los hombres, o muchos de ellos, la llevan como Guillermo porque «les gusta cambiar de estilo y es más cómodo dejársela larga y no tener que estar cada dos días afeitándose». Muchos jóvenes que han decidido seguir lo que dicta la tendencia actual han visto cómo se han abierto cada vez más establecimientos dedicados en exclusividad al cuidado de la barba. Aunque muchos peluqueros y barberos han visto la posibilidad de abrir un negocio tras el auge de esta tendencia, quienes llevan años en el sector y son conocedores de lo que es mantener una tradición, de hacer frente a los malos momentos y, sobre todo, a la crisis económica, reconocen que el «fenómeno hípster ha venido muy bien». Eustaquio explica que «ha sido como un globo de aire. Cuando nadie llevaba barba tuvimos que dedicarnos solo a la peluquería, ahora tenemos más clientes y muchos vienen solo para retocarse la barba. Es la moda», apostilla el barbero mientras coge la espuma y la navaja y añade, pero nosotros seguimos «afeitando con un ritual antiguo, como lo hacían antaño: con navaja, toalla caliente y brocha». De la misma manera que lo hacían en el Imperio Romano, donde los conocidos como tonsores, bajo la influencia de los griegos y de la mano de Ticinius Mena, afeitaban con agua y navajas de bronce afiladas con piedras o por medio de depilación con cera de abejas. «Al utilizar una brocha, la piel está mas impregnada de espuma y eso ayuda a que al pasar la cuchilla la piel se irrite mucho menos. Y no es lo mismo utilizar una maquinilla con una cuchilla de una única hoja a pasar una de tres», explica Eustaquio, a quien, tras treinta minutos arreglando la barba de Guillermo, solo le queda retocarla. Busca la perfección, el detalle y con precisión y técnica, pasa la maquinilla por la línea de la mandíbula. La piel vibra, salta el vello.

Templos de la masculinidad

Por muchos años que hayan transcurrido el hacer de los barberos no ha cambiado: cortan, peinan, masajean, cepillan y dan brillo con lociones, pomadas y cera de abejas a cabellos y barbas. Acciones que se conjugan en presente y que se repiten, una y otra vez, en la Barbería Elivelimen de Eustaquio y en 'Barber Shop' de Mario Maqueda y Javi donde, en los treinta metros cuadrados que tiene su local, reinan el rock, las botellas de alcohol reconvertidas en frascos de jabón y los libros de barbas.

Hoy en día, en un mundo en el que todo se comparte por las redes sociales, en el que las últimas novedades están a golpe de un clic, cada vez se ve a más donostiarras «que quieren estar a la última. Nosotros les aconsejamos, les decimos qué es lo que más les favorece y lo que mejor se adapta a su tipo de vello», admite Maqueda. Inquieto, apasionado de la música, este hombre de pelo blanco y tatuajes en los brazos, decidió, tras un viaje a Nueva York, sumarse a la tendencia de la barberías, meterse «de pleno en un mundo que aquí todavía era emergente. Sí, había y hay barberos, pero de los de toda la vida», sentencia.

En su local de la parte vieja suena Rock and Roll y como por parte de la magia que se palpa, las calaveras de colores, que están en una de las estanterías del local, parece que cobran vida. «Esta barbería no tiene nada que ver con las demás, aquí hay música y se crea un ambiente diferente», reconoce su dueño Mario, quien tras treinta años pinchando discos por el mundo ha dejado la mesa de mezclas para dedicarse a las barbas ajenas en una barbería que nada tiene que ver con las clásicas. Retratos, cuadros modernos y skates cuelgan de las paredes. En el mostrador, una 'barber pole' comparte superficie con cremas y ceras para el cuidado de la barba.

Estilos audaces reviven una tradición, el arte de la barbería, que lejos de quedarse obsoleta ha ido ganando adeptos que quieren saber qué se lleva. «Hay que mirar cómo son las barberías de Holanda o Estados Unidos», admite Mario a quien, tras años en el mundo de la noche, poco le sorprende. «¿Por qué están de moda las barberías? Porque el híspter ha retomado lo natural. Ha vuelto la barbería como ha vuelto la cerveza tradicional», aclara, ironiza y se ríe.

De romper barreras, dar un paso más en el mundo de la estética masculina e innovar, sabe, y no poco, Javi. A este joven, con tatuajes, dilataciones en los lóbulos y un estilo desenfadado, ni los rulos ni los tintes consiguieron cautivarle y decidió alejarse del estilo de peluquería tradicional, reciclarse y progresar. «Empecé a ver vídeos tutoriales y a cortar el pelo a mis amigos con las tendencias que iba viendo por internet», admite y sonríe al recordar sus inicios. Hacerse «hueco», conseguir independizarse y montar el negocio junto a Maqueda no fue sencillo. Tras meses de trabajo, su local se ha convertido en unos de los centros de referencia. Seguidores de tendencias, les «gusta traer lo que se lleva fuera. Propuestas arriesgadas, con texturas y peinados nuevos», admite Javi, sentado en una de las dos sillas que tienen en la 'Barber shop'. «Me gustaría ver a donostiarras con el estilo británico, es decir con tupés y degradados, pero aquí parece que tenemos miedo al qué dirán», sentencia.

La barba y las religiones

Asociada en sus inicios con la virilidad, el poder que podía ejercer quienes la llevaban, la vejez, la sabiduría o con el respeto, hubo un momento en el que la concepción dio un vuelco y se empezó a percibir como un elemento despectivo, sinónimo de descuido. En la actualidad, para muchos es el reflejo de un estilo de vida. Para otros, es una cuestión religiosa.

Es el caso de algunos judíos que consideran que la barba no debe ser ni siquiera recortada y que se debe dejar que crezca libremente porque así lo dicta la Cábala, una disciplina y escuela de Pensamiento Esotérico que analiza la Torá y entiende que la barba es el puente entre la mente y el corazón. Sin embargo, otros fieles de la misma confesión, aunque de corrientes diferentes, solo se abstienen de rasurarse tras la muerte de un pariente cercano, durante un período de treinta días de luto, conocido en hebreo como el Shloshim. En puridad, la Torá prohibe el afeitado con navaja, o con un método que implique apoyar una superficie afilada en la cara, aunque con inventos modernos como la máquina de afeitar o el uso de tijeras, el afeitado se puede llevar a cabo.

en el mundo La simbología de la barba puede variar en función de la religión. / AGENCIAS

En otras religiones el vello facial es considerado como un símbolo de dignidad y de sabiduría y los hombres le otorgan un gran cuidado a sus barbas y bigotes. De hecho, en los sadhu, ascetas hindúes o monjes, consideran que rasurado es indicio de padecer un castigo por libertinaje o adulterio. Por su parte, los Shaivite, otra rama del hinduismo, se dejan crecer la barba porque no dejan que algo material, en este caso la navaja de afeitar, toque su piel.

En el islam, no se establece cómo tiene que llevar sus fieles la barba aunque dependiendo de la lectura que se haga del libro sagrado algunas corrientes lo prohiben. No obstante, desde que el Estado islámico proclamara su califato e impusiera sus normas, la barba es obligatoria para los hombres en sus territorios. Les está prohibido afeitarse y quienes incumplan la orden serán castigados y los barberos, considerados «cómplices de un pecado».

Ahmed es argelino, llegó a San Sebastián en 2006 y acostumbra a acicalar barbas de asiáticos, árabes, rusos y latinos. «Ahora, hemos visto que había que volver a las barbas porque es lo que la gente quería, quieren volver a la tradición. En función del origen de la persona, la barba tiene un grosor diferente. Los hay más finos, más gordos. Por ejemplo, el pelo de aquí, de los occidentales, es más fácil de manejar que el de los árabes», explica Ahmed dueño de la barbería que lleva su mismo nombre y situada en el barrio de Amara.

Desde fuera, una cristalera deja al descubierto cómo es su negocio. Coches antiguos, diferentes marcas de lacas y geles, una radio antigua y pegatinas de flores en las paredes naranjas decoran la barbería situada en el barrio de Amara. «Solo me queda un mes aquí», suelta entre risas, «me traslado a un local más grande, cada vez viene más gente y este se me queda pequeño», asegura Ahmed. «Algunos la quieren marcada, otros mas corta, con marca, sin marca. Muchos vienen con fotos en los móviles, me enseñan y me dicen: 'Yo quiero como este' y hago casi igual que la foto», reconoce. Este hombre comenzó su andadura en este oficio en su país natal y continúo perfeccionando la técnica en Alemania, donde trabajó durante tres años y medio. Tras la experiencia adquirida en el extranjero puso rumbo a Zarautz y, de la mano de un mano de un local, hasta que decidió emprender y abrir su negocio. Un negocio que parece imparable y más desde la llegada de los hípster :«ahora se ve que viene mucha más gente».

Si el regreso del vello facial ha llegado para quedarse o no, solo el tiempo lo dirá. Puede que solo sea una tendencia más y que dentro de unos años se vuelvan a ver caras afeitadas por las calles de la ciudad. No obstante, a la espera de ver qué marca la moda, un estudio, publicado en ‘Evolution and Human Behavior’ llevado a cabo por el biólogo Cyril Grueter de la Universidad de Australia del Oeste, ha concluido que el dejarse barba es un intento de los hombres para atraer más a las mujeres, quienes a su vez perciben el vello facial como un signo de mayor fertilidad, masculinidad y salud.