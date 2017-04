Mundaiz va sobre ruedas

Se trata del único club de la provincia que practica esta disciplina. Hablamos del colegio Sagrado Corazón de Mundaiz, pionero en el hockey sobre patines en Gipuzkoa. Para poder competir se ve obligado a hacerlo en la liga vizcaína, donde sus equipos de base obtienen excelente resultados. El coordinador de la sección y técnico en hasta tres categorías es Dani Alonso, charlamos con él mientras hace de chofer dirección Alcañíz (Teruel), donde este pasado fin de semana se ha celebrado la fase sector norte en categoría juvenil. El Mundaiz no tuvo suerte y no logró plaza para el campeonato de España tras perder ante el Alcañíz, el Oberena y el Ávila.

Los donostiarras han conseguido llegar hasta aquí después de sudar la gota gorda en la Liga de Euskadi. «En juveniles, el nivel es muy alto en toda la zona norte, competimos contra rivales de Cantabria, Navarra, La Rioja... Todas las ligas de cada provincia han estado muy competidas. En nuestro caso, en la liga vasca, la ganamos en la última jornada gracias en parte a que el tercer clasificado derrotó al líder, aupándonos nosotros al primer puesto. En Navarra, por ejemplo, el primer y segundo clasificado empataron tanto a puntos como a golaveraje. Tuvieron que disputar un tercer partido en pista neutral para conocer al vencedor».

El único suspenso en el expediente del Mundaiz en la temporada 2016-17 ha sido el del equipo senior. «La constancia y el compromiso es uno de los puntos flacos del equipo senior, puesto que muchos de nuestros jugadores trabajan o no tienen el tiempo suficiente para dedicarle al equipo. Lo sorprendente es que hace tres años ganaron la Liga Norte sub23. La lógica diría que esas personas que lograron el éxito a esa edad, ahora con veintiséis deberían de estar dando guerra. Pero hay factores contra los que no se pueden luchar. Hay clubes donde el entrenador está contratado y los jugadores cobran un sueldo. Aquí todos somos amateurs y pagamos por jugar. Aun así, estamos cosechando grandes éxitos en todas las categorías bases. Por ponerte un ejemplo, los cadetes han conseguido la clasificación para las finales del campeonato estatal que se celebrarán en Oviedo el primer fin de semana de mayo. Los benjamines también se la juegan en el último partido; si ganan o empatan serán campeones de la Liga Bizkaina. Si hablamos del final de la temporada 16-17 se puede volver a decir que está siendo muy bueno en las bases, pero en el caso de los mayores, los senior, ha sido un tanto decepcionante. Una décima posición no es para estar muy orgullosos. Aun así, a casi nadie le ha sido fácil arrancarnos los puntos en los partidos».

«Ayuda hasta el conserje»

No es de extrañar que Mundaiz mueva alrededor de un centenar de jugadores, con chavales muy jóvenes que también aprenden a patinar antes de dedicarse al hockey: «Aquí trabaja por el club hasta el conserje. Todos hacemos un esfuerzo mayúsculo para que este deporte vaya hacia adelante. Me gustaría reconocer la energía que se dejan tanto padres como jugadores o entrenadores para que el hockey sobre patines siga creciendo, también a las empresas que nos ayudan como Pinturas Jusa, Kopyleku o La Esmeralda. Y, cómo no, al Patronato de Deportes de Donostia y a la Diputación. Y aunque no me atrevo a reclamar, si pediría al Patronato, si fuera posible, más horas los sábados por la mañana para poder jugar los partidos escolares también en el Gasca, asegurándonos el poder jugarlos en buenas condiciones, sea cual sea el tiempo que haga. Agradecemos un montón que nos hayan cedido el Gasca, pero no es suficiente, tenemos nueve equipos y tenemos que compartirlo con el GBC, con las de la UPV... Además, todos ellos tienen prioridad por delante de nosotros. No podemos quejarnos. Algo es algo, pero ojalá nos cedieran otro pabellón».