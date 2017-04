Los viejos tuneros del barrio

Los loiolatarras José Mari Vallejo, Ángel Mari Arranz, Ramón Flores, Fernando González y Juan Mari Oderiz echan la vista atrás para recordar los pinitos musicales en los que se desenvolvieron durante su juventud.

EL DATO 5 años duró el funcionamiento de la tuna, entre 1959 y 1964.

A finales de los años cincuenta, era conocido en el barrio un músico santanderino que aterrizó en Loiola para cumplir con el servicio militar. Se llamaba Cecilio Espada. Además de actuar por el barrio con sus canciones populares, también daba clases particulares de música. José Mari, Ángel Mari, Ramón, Fernando y Juan Mari, una cuadrilla de adolescentes en aquella época, sintieron atracción por el sonido de aquellos instrumentos de cuerda como eran la bandurria, la guitarra o el laúd, y comenzaron a dar clases con Cecilio.

Todo grupo tiene su sitio de ensayo, y el suyo eran las escuelas públicas. «Íbamos a casa del conserje a que nos dejara las llaves, y ensayábamos por la noche», recuerdan. En aquellos primeros ensayos comenzaron a forjar su repertorio tunero con temas como 'Clavelitos', 'El cisne', 'Remeros de Volga', 'La paloma', 'Los Puentes de París', 'Estudiantina portuguesa', etc.

Actuaciones en vivo

La primera actuación del quinteto, como no podía ser de otra manera, fue en los bajos de la iglesia, en el centro del barrio. A esta presentación le siguieron otras como la fiesta de fin de estudios de las Públicas, o el concierto en los cuarteles el Día de la Inmaculada. También «algunas actuaciones en el extranjero» como la de Hendaya, Ustáriz o Larún, entre otras. Incluso llegaron a cantar en Radio San Sebastián. Más tarde, Cecilio, que creó una serie de rondallas por la ciudad, les integró. Inicialmente en 'Xabier', en Egia; posteriormente en 'Gazteri', de Capuchinos; y finalmente en la de la Unión Artesana. «Cecilio siempre nos incluía allá donde podía. Nos tenía un cariño especial, pues fuimos el único grupo que surgió de entre sus alumnos», explican. Su uniforme solía constar de chaleco de pana azul, chalina, y pantalón gris. Así se presentaron en grandes salas como el Príncipe o en los propios jardines de Alderdi Eder. Pero hubo un lugar que les impresionó: el cine teatro Astoria. «Tocar en el Astoria fue impresionante. Allí cabían 1.200 personas y tenía tres alturas». Allí tocaron en un evento solidario con motivo de unas inundaciones ocurridas en Cataluña. Guardan una pintoresca anécdota de aquel concierto. «Al terminar se nos acercó una señora rusa, con lágrimas en los ojos, por nuestra interpretación de la canción 'Remeros del Volga'. Nos dijo que habíamos asesinado la canción», recuerdan entre risas.

Los cinco tuneros -que nunca llegaron a tener un nombre como grupo- guardan algunas historias de aquellos cinco años de trayectoria musical que acabaron tras el servicio militar. «El primero en hacer la mili fue Ángel Mari, aquí en Loiola. Un día le necesitábamos para una actuación, pero estaba en el calabozo. Tuvimos que valernos de todos nuestros contactos para que lo sacaran y le permitieran actuar, ¡y lo conseguimos!», recuerdan. «En aquella ocasión estaban los Ágaros» de Martutene, famoso grupo de rock and roll de la época. «Nosotros no estábamos preparados para esa música ligera, el rock and roll que comenzaba a llegar de la mano de grupos como Los Beatles». También en una ocasión, en Francia, compartieron escenario con la loiolatarra Marian Conde, casada con Juanito Valderrama. «Coincidimos con ella en un pueblo francés y cantó con nosotros, sorprendiéndonos gratamente», dicen. «No se puede decir que la música nos uniera, pues nosotros ya estábamos unidos. Éramos cuadrilla, y sentimos curiosidad por la música». Más de un loiolatarra se acordará de verles tocando en las puertas del Brasil, del Americano o del Órdago.

Tras cinco años se disolvió el grupo. Ángel Mari se compró con una batería, y Fernando y José Mari adquirieron un par de guitarras eléctricas e hicieron algún tanteo en la canción moderna. Los cinco magníficos recuerdan las vueltas en bus de los ensayos en la Unión Artesana. Cogían el autobús de vuelta en el Boulevard, y una vez dentro sacaban los instrumentos y comenzaban a hacer de las suyas. De todos ellos solamente Fernando González sigue en activo. Toca la bandurria en el grupo de folklore aragonés Rasmia.