Son pocos y se sienten olvidados. Los habitantes del Alto de Errondo, un pequeño núcleo de población entre Amara y Etxadi, llevan años reclamando al Ayuntamiento una serie de mejoras que consideran básicas, en especial las relativas a la seguridad vial, pero hasta ahora no han recibido respuesta. «A ver si nos hacen caso de una vez, porque aquí hay seis colegios y los niños se juegan la vida», advierten desde la asociación vecinal.

La curva cerrada a la altura de la clínica San Juan de Dios es su mayor quebradero de cabeza. El trazado de la calzada obliga a los autobuses a invadir el carril contrario, excepcionalidad resuelta por los responsables de Movilidad con un semáforo que corta el paso al resto de vehículos. El problema es que el aparato «no funciona como es debido desde que lo instalaron», ya que según cuentan en teoría se activa al detectar la señal GPS del bus, algo que no ocurre en la práctica.

En esa misma curva hay dos pasos de cebra, lo que complica todavía más el escenario. Por eso piden que se instalen pulsadores para peatones, de manera que bastaría con apretar el botón para obligar a los coches a detenerse. «Así podríamos pasar sin riesgo de atropello», señalan los vecinos.

El problema de la falta de aparcamiento se agrava los día que hay partido en Anoeta



El antiguo espacio de reunión y ocio de Aizkolene está hoy cerrado y en venta

No son los únicos déficits que denuncian en el capítulo de movilidad. La falta de aparcamiento convierte cada incursión motorizada en el barrio en una odisea, situación que se agrava los días que la Real juega en Anoeta: «Hay veces que tenemos que poner los coches unos casi encima de los otros porque la gente sube y aparca en las aceras -que son una ridiculez- e incluso en las entradas de garaje. Y suerte de que todavía no hay OTA».

La asociación Alto Errondo también critica la «falta de iluminación» en varios puntos y solicita que toda la zona se transforme en un área de coexistencia con preferencia peatonal, con espejos en los cruces y más plazas de aparcamiento con prioridad para los residentes.

Este año se han pasado por allí las brigadas municipales y han realizado una labor «fantástica» de limpieza y poda de árboles, algo que el barrio agradece, pero al técnico del departamento de Movilidad todavía se le espera. «Queremos que rehabiliten el atajo de San Juan de Dios, que es un verdadero peligro», subrayan tras recordar que fue el propio vecindario, con dinero del Ayuntamiento, el que hace casi un siglo abrió este camino que desemboca en el polideportivo Josean Gasca.

Durante muchos años han preguntado a quién pertenece ese ámbito, hasta que el año pasado «y después de mucho insistir» el consistorio admitió que es de titularidad municipal: «Nos dijeron que es un acceso que no cumple la normativa y que lo iban a cerrar. Tomamos cartas en el asunto porque no podían cerrarnos uno de los dos únicos accesos que hay al barrio. A ver si de una vez por todas lo arreglan».

A los responsables de Movilidad les piden asimismo un bidegorri y un ascensor que conecte Errondo y Anoeta. «Ya que van a ponerlos en Morlans y Larratxo, estaría muy bien que se acordaran de nosotros. Aunque no somos mucha población censada, sí hay mucha itinerante», argumentan.

EH Bildu pregunta en el Pleno

La asociación Alto Errondo tiene más demandas pendientes de ser atendidas. Necesitan un lugar en el que poder reunirse y hacer vida de barrio. Hasta hace poco disponían del espacio de la Kutxa en la calle Aizkolene, un frontón y un viejo local que el obispado había cedido a su vez al vecindario. Era el centro social: había una capilla en la que muchos niños hicieron la catequesis, fue sala de gimnasio y sede de numerosos talleres y actividades. La parcela está hoy cerrada y en venta.

«Solíamos hacer limpiezas, pero del mantenimiento en sí no podíamos encargarnos porque no nos daban el permiso para acondicionarlo como es debido. Y gastarte lo que no tienes para que luego te lo quiten, no tiene mucho sentido», relatan desde la asociación, que optó por devolver la concesión. Desde entonces, el lugar se ha convertido en un imán para «okupas y vándalos que causan suciedad y desperfectos». Hasta que la operación de venta se cierre, plantean a Kutxa que haga las labores de mantenimiento y vuelva a permitir el uso de las instalaciones.

EH Bildu elevó este asunto al Pleno del Ayuntamiento, que en octubre del pasado año acordó iniciar los contactos con Kutxa antes de diciembre. En febrero, la asociación Alto Errondo no tenía más noticias. «Me parece bastante ridículo porque el alcalde tiene suficiente competencia para llamar al director de la entidad y quedar para tomar un café y hablar», censura la concejala Naiara Sampedro.

La edil abertzale volvió a preguntar por esta cuestión en marzo y la situación era la misma. «La explicación que dio el gobierno municipal en comisión cuando pregunté por qué razón no se han puesto en comunicación con Kutxa suena a chiste. Dijeron que el departamento de Deportes no se había puesto en contacto con el de Participación, cuando es este último el que recibe todas las demandas ciudadanas y el que debe trabajar de forma transversal con otros departamentos», concluye.