El Kostkas cumple 50 en un viejo campo

El Club Deportivo Kostkas es un hito en Egia. Ha cumplido 50 años desde que entró en el torneo de fútbol federado, aunque se remonta a algunos años más atrás. Y al soplar su tarta de 50 velas tienen una petición para las instituciones: que renueven la hierba artificial del campo de Matigotxotegi. «Cada 10 años hay que cambiar la hierba y nosotros ya llevamos 16 para 17 y no vemos signos de que los organismos públicos vayan a hacerlo», explica Fernando Poyales, presidente del club. «Con la crisis, cada vez que pides algo dicen que no tienen dinero. El resto de las instalaciones están bien, porque hace 5 años se hizo una reforma que incluyó los vestuarios. Pero el campo está prácticamente impracticable. Hay que hacer deporte pero con un poco de dignidad y nuestro campo está dejando de ser digno».

El 'invento' del Kostkas se remonta al año 1962, cuando el párroco de Egia, Enrique Vivó, le puso ese nombre, recordando a un novicio polaco integrante de la Compañía de Jesús, conocido en la Iglesia católica como San Estanislao de Kostka. El club dejó de llamarse Club Xabier, como era en un principio. «Fue a partir del movimiento parroquial», relata Poyales. «En el Club Xabier nos juntábamos todos los chavales y chavalas del barrio. De ahí surgió el Kostkas, porque en aquellos tiempos las actividades deportivas y de ocio las organizaban las parroquias».

El padre Enrique Vivó fue alma máter de muchas actividades. «Nos fue casando a todos. Vino a todas nuestras bodas y nos ha dejado muy buen recuerdo. Seguro que en su día como párroco le tildarían de 'rojo'. Prefería estar con la juventud, con la gente humilde. Además del Club Xabier y el Kostkas, fundó el Colegio María Reina. Prefería gastar el dinero en eso y no en la parroquia. Seguro que en las altas esferas de la Iglesia le echaban muchas broncas».

Enraizado en Egia

El Kostkas es un club muy enraizado en Egia. «No sé si es por orgullo o por respeto, pero no ha ocurrido en otros barrios. En Egia no ha surgido otro club de fútbol. Lo hay de balonmano, el Club Egia, pero el Kostkas no ha tenido competencia. Parece ser que todos estábamos encantados con su devenir».

Los 50 años han pasado deprisa. «Como presidente llevo casi 35 y en el club, los 50 que acabamos de cumplir. Empecé cuando comenzamos a jugar en la playa. Luego, a los 18 me enrolé en la directiva y sigo desde entonces en la directiva y como entrenador. Esta segunda faceta es la que más me gusta, más que estar en la directiva, pero en fin...».

Actualmente ayuda en las tareas de entrenador, aunque asegura que «se me ha pasado el arroz y este año cuelgo el cometido». Como presidente aún tiene recorrido. «Hay que esperar a la savia nueva, aunque ya ha comenzado a llegar. Le falta poco para que nos jubile. Han entrado directivos nuevos, jóvenes con muchas ganas y eso es lo que necesitamos, que nos llegue el relevo».

Fernando Poyales tiene 60 años recién cumplidos y acaba de jubilarse. Ha sido profesor de instituto durante todos estos años. Su trabajo en el Kostkas ha sido «hobby total». Nunca ha recibido remuneración por el cargo, al contrario, «nos ha tocado poner dinero para los viajes, pero a gusto», recalca. «Hay otra gente que echa potes por las tardes y 'locuelos' como yo que nos dedicamos a entrenar a chavales por la tarde y fomentar el deporte».

En el campo, por las tardes está como mínimo de 16.30 ó 17 hasta las 20, 21 o 22 horas, todos los días de la semana. «Sí que es una atadura, aunque con el tiempo te vas organizando mejor y buscas también tus otros espacios libres. Pero sí que ata, lo mismo que cualquier otro club deportivo o una oenegé. Todas se mueven así. No hay otra».

Más de 400 miembros

El Kostkas cuenta con más de 400 miembros, entre directivos, entrenadores y jugadores. «Hace 50 años era impensable imaginar que íbamos a crecer tanto», dice Poyales. «Es un reto motivador el realizar una labor sin ánimo de lucro y ver que mucha gente ha pasado por ahí. Se fomenta una vida más sana y completa. Las amistades del deporte son difíciles de perder. Cuando veo entrar en el campo de fútbol a los hijos de los chavales que entrené, es una satisfacción».