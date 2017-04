El 'seafront' de Donostia, cerrado por concesión

. Si por algo se caracteriza Donostia, entre otras muchas cosas, es por ser una ciudad costera que no ha robado excesivo sitio a sus arenales y paseos de playa para abarrotarlos de chiringuitos y terrazas. Ahora bien, más de un turista habrá echado en falta esta Semana Santa un lugar donde tomarse un refresco o un café mientras paseaba por la Zurriola o tras visitar las esculturas de Chillida en el Peine del Viento. Estas vacaciones ha sido imposible porque los dos establecimientos más emblemáticos de estas zonas, el ZM y el Branka, respectivamente, se encontraban con el cartel de cerrado. Y ante la previsión de un verano que promete batir de nuevo todos los récords de turistas, existe el riesgo de que la temporada estival arranque sin que las puertas de estos locales, de titularidad municipal, se hayan abierto al público. A ellos, además, se suma la posibilidad de que no pueda darse ningún uso al local situado bajo el voladizo de La Concha, antes ocupado por la discoteca La Rotonda, y que actualmente se encuentra en obras.

El caso del bar-restaurante Branka ha sido el más reciente, ya que echó el cierre hace poco más de un mes. Su ubicación privilegiada ha hecho que el cese de su actividad fuera percibida rápidamente en la ciudad, incluso cuando el abandono del negocio por parte de Jon Zabaleta y el resto de sus socios se llevó a cabo de la forma más silenciosa e inesperada.

El Real Club de Tenis de San Sebastián es el propietario de la concesión de este establecimiento. Su presidente, Jokin Larrañaga, se muestra optimista respecto a su futuro si bien no puede garantizar que vaya a abrirse antes de que llegue el verano. «Confiamos en que se pueda abrir cuanto antes. Pero claro, tenemos que cerrar la etapa anterior y que eso no se dilate mucho en el tiempo». Larrañaga asegura que hay muchos interesados en hacerse con el negocio, pero reconoce que hay una piedra en el camino: la concesión que ostenta el Club de Tenis procede de la Dirección de Costas -perteneciente al Estado- y caduca en aproximadamente un año y medio. Esta situación podría desincentivar a aquellos interesados puesto que el periodo de explotación que tendrían asegurado sería relativamente corto. No obstante, Larrañaga señala que «lo normal es que se produzca la renovación» y añade que el que se haga con el local se va a encontrar con unas instalaciones preparadas y listas para arrancar con el negocio.

Por su parte, el edificio del ZM (Zurriola Marítimo y que albergó la discoteca People) que también contaba con restaurante y terraza, lleva cerrada desde octubre del año pasado. El Ayuntamiento rescindió el contrato con el concesionario, que estaba en vigor desde 2003 para un periodo de quince años, por varios impagos. Además, las deudas de los gestores provocaron que la Tesorería General del Estado embargara el edificio, situación que no se ha solventado hasta hace escasas semanas, lo cual ha retrasado la posibilidad de adjudicar el establecimiento a otros empresarios. Según explicó el delegado de Hacienda, Jaime Dominguez-Macaya, los pliegos estarán listos para el próximo mes y hay muchos interesados en hacerse con el local. Ahora bien, si nada se tuerce por el camino, la previsión más optimista apunta a agosto como el mes en el que podría abrirse.

«Hay que anticiparse»

La discoteca La Rotonda, por su parte, lleva cerrada desde finales de 2015 y nunca volverá a funcionar porque la ley impide toda ocupación y actividad económica en los seis primeros metros de costa. De hecho, el Ayuntamiento se plantea como mucho solicitar licencia para un pequeño bar o chiringuito desmontable para la temporada estival.

Según explica el PP en el Ayuntamiento, una parte del antiguo local de la discoteca debe ser reacondicionado una vez acaben las obras de rehabilitación del voladizo. «Actuación que a día de hoy, ni siquiera se ha presupuestado, lo que nos hace pensar que de cara al inicio de la temporada de playas o del verano la instalación no vaya a estar preparada», señalan los populares.

El concejal de esta formación, Txema Murguiondo, entiende que las concesiones pueden dar problemas pero critica que «el Gobierno municipal no haya sabido anticiparse a los acontecimientos» y añade que «en cualquier otra ciudad se estarían pegando por estos locales y no se toleraría que permaneciesen tanto tiempo cerrados». En este sentido, desde filas populares se preguntan «cómo es posible que la considerada como mejor playa de Europa -en referencia a La Concha- no vaya a tener este verano un local de usos hosteleros adecuado a su importancia y nivel».