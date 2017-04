El Colegio de Arquitectos pide la protección como conjuntos de 8 grupos de 'casas baratas'

El Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro (COAVN) ha presentado 37 propuestas en la revisión en marcha del Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbanístico Construido (Peppuc), entre las que se encuentra catalogar como conjuntos ocho grupos de 'casas baratas' diseminados por toda la ciudad. En su opinión, construcciones como las torres de Bidebieta, las viviendas de Santa Bárbara (Altza), Lizarritury Rezola (Antiguo), el grupo Korea (Egia) o la colonia del Pilar (Martutene) deberían estar incluidos en el Grupo E de este documento «para evitar actuaciones individuales que desvirtúen el conjunto».

El debate sobre qué patrimonio construido merece ser protegido no tiene fin. El Ayuntamiento decidió hace unos meses iniciar una revisión al documento definitivamente aprobado en 2014, tras la polémica suscitada con el derribo de varios edificios y villas que no fueron incluidos finalmente en ninguno de los grados del catálogo. Una comisión técnica, compuesta por expertos en protección del patrimonio, historiadores del arte y arquitectos municipales, ha planteado a modo de borrador volver a incluir en el Peppuc 47 construcciones que no se tuvieron en finalmente en consideración en la década que costó redactar y aprobar este plan. Este planteamiento inicial, con el visto bueno del gobierno municipal, ha sido presentado a diferentes agentes institucionales, culturales y sociales vinculados con la defensa del patrimonio para recibir sus aportaciones antes de comenzar una ronda formal de alegaciones que se tramitará entre la aprobación inicial y definitiva de la revisión.

El COAVN ha repescado en su documento de aportaciones el trabajo que ya efectuó en 2013 y que fue rechazado «en bloque y sin contestación individualizada» por parte del Ayuntamiento, según explicó ayer la presidenta de la delegación guipuzcoana del colegio, Judith Ubarrechena.

Uno de los aspectos que destaca el documento es la eliminación del límite temporal, hoy establecido en 50 años de antigüedad, para poder considerar la entrada de un edificio en el catálogo. El COAVN cree que es un criterio más «administrativo» que jurídico o arquitectónico el considerar que una construcción tiene que tener al menos medio siglo de vida para su eventual protección y aboga por suprimir definitivamente este requisito.

Otra reivindicación del colegio de arquitectos es la «vivienda social» de calidad que también forma parte del buen urbanismo de la ciudad, según sostiene Ubarrechena. «La buena arquitectura de San Sebastián no es solo el Ensanche Cortázar. Esta ciudad también se desarrolló de forma armónica y ordenada gracias a viviendas obreras de calidad que podemos encontrar en la periferia urbana».

En sus aportaciones, el COAVN explica que este tipo de arquitectura es muy apreciada a nivel estatal y autonómico y para la misma se arbitran actuaciones de protección y conservación por medio de subvenciones. «Donostia cuenta con varias agrupaciones de este tipo que se deben conservar por justicia histórica y se deben proteger como conjunto, para evitar actuaciones individuales que desvirtúen el conjunto».

Entre las casas baratas a proteger se incluyen las «viviendas obreras de Lizarritury y Rezola» (avenida Zarautz 19 a 41), construidas entre 1890 y 1919 e incluidas en el inventario industrial del Gobierno Vasco, de las que se destaca su «adecuación a las curvas y al terreno existente de una manera sostenible». Se solicita su inclusión como «conjunto urbano Grado E con protección de envolventes en materiales y acabados de envolventes para una conservación unitaria del grupo». Se propone incluir con el mismo grado de protección al «grupo de casas baratas de Nuestra Señora de Aránzazu números 1 a 47» (barrio de El Antiguo), construido en 1919 «en hilera y con baja densidad, con elementos neo regionalistas», por su «valor de conjunto en un ámbito deteriorado urbanísticamente».

Se destacan igualmente las viviendas del grupo Nuestra Señora del Pilar de Martutene (números 8,10,12,14 y 15), edificado en 1919 con las mismas características del anterior y con el «valor de conjunto buscando calles interiores tranquilas y tipología de vivienda mínima». El COAVN señala que «su valor de conjunto es indiscutible, generando un espacio urbano de calidad, independientemente de la problemática inundable». El colegio de arquitectos incluiría también en el Grupo E del Peppuc al grupo Santa Bárbara (1,3,5,7 y 9) de Altza, edificado en 1955, por su «valor tipológico de viviendas a las que se accede por galerías tipo corrala» generando «espacios semi-interiores tranquilos». También de este barrio es la colonia María Cristina (paseo Larratxo 59 a 81), edificado en 1916, «con tipología unifamiliar de planta cuadrada de reducidas dimensiones, con elementos neo regionalistas, que actualmente se han perdido pero se deberían recuperar». El COAVN reivindica también el grupo 'Korea' de la calle San Francisco Javier (Egia), otro conjunto de viviendas en hilera cuya ordenación «genera un espacio urbano de calidad».

Y, finalmente, se incluyen en la propuesta el polígono de Gaiztarro (paseo del Cedro 1 a 9 y paseo de los Olmos 1 a 32), construido entre 1963 y 1975, y las doce torres de Bidebieta (Serapio Mugika 14 a 41 y Julio Urkijo 32 a 44), de 1962, considerados «ejemplos de arquitectura racionalista llevados a la práctica de una manera acertada» al conformar las viviendas y los espacios verdes «una clara aplicación práctica de los principios de Le Corbusier de una ciudad moderna».