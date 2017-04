Retos turísticos del nuevo escenario

El turismo donostiarra se encuentra en pleno proceso de debate y redefinición. Los buenos datos de visitantes, el 'boom' aperturas de hoteles que se avecina y que coge el relevo de un aumento en los últimos años de las pensiones, el fenómeno de los apartamentos turísticos y las quejas puntuales por situaciones de saturación son algunos de los ingredientes del nuevo escenario que vive la ciudad, presentes en el cuestionario que lanzamos a cinco agentes cualificados del sector. La necesidad de diferenciar entre excursionistas y quienes se alojan en los establecimientos de la ciudad; la obligación de que todos los alojamientos cumplan la normativa; repensar la promoción turística de la ciudad con el objetivo de aumentar las pernoctaciones medias y atraer a un cliente que prime la calidad; y ampliar el abanico de territorios urbanos donde orientar a los visitantes para evitar imágenes de masificación son algunas de las respuestas que ofrecen los expertos consultados tras la exitosa Semana Santa.

¿Cómo contempla el 'boom' de las aperturas de nuevos hoteles en la ciudad? 1

1¿Había escasez de plazas hoteleras a la vista del inusitado crecimiento de establecimientos turísticos que registra la ciudad? Los principales agentes del sector creen que no era una cuestión de falta de oferta sino del momento en que los inversores consideran que pueden sacar más rentabilidad a su dinero. El director de San Sebastián Turismo, Manu Narvaez, explica que en el periodo 2011-16 ha crecido un 15% la oferta de plazas hoteleras en la ciudad, pero es que la demanda lo ha hecho en un 30%. «Hay un gap entre el crecimiento de la oferta y de la demanda que es el que ha generado atracción para este tipo de inversiones». La directora del hotel Londres, Elena Estomba, señala que en los últimos años han abierto «pequeños establecimientos, fundamentalmente pensiones u hoteles de categoría inferior, que han pasado desapercibidos para el público en general y que han supuesto una ampliación de la oferta». Este hecho unido a la veintena de hoteles previstos en los próximos dos años revela para Estomba que «era falso el discurso que no se habrían nuevos establecimientos porque no lo queríamos los actuales hoteles». El exceso de competencia no le gusta a nadie, pero los nuevos alojamientos «se hacen cuando la iniciativa privada ha querido invertir en una actividad que, en este momento, consideran que es rentable». El director del hotel Codina y miembro de la junta directiva de la asociación de empresas hoteleras de Gipuzkoa (Aspagi), Fran González, asiste al actual momento como «un reto». «En los últimos años se han abierto 19 establecimientos, todos de menos de 3 estrellas, lo que ha supuesto un incremento del 4,4% de las plazas. En los próximos meses está previsto que abran 1.300 plazas adicionales, lo que supone una ampliación del 25%». Para el presidente de Aspagi, Paul Liceaga, no se trata solo de un aumento de visitantes que conlleva un incremento de la oferta de alojamientos: «Nos enfrentamos al reto de gestionar entre todos un escenario nuevo y desconocido por el entorno de paz, la mayor presencia de extranjeros, el atractivo del destino... Estamos ante una nueva realidad y resultará necesario intensificar los cauces de comunicación entre iniciativa privada y la gestión pública para debatir sobre la promoción de la ciudad, estudiar las mejores prácticas y evitar errores que se hayan podido producir en otras ciudades».

¿Hay margen para crecer en plazas hoteleras sin que se resienta la rentabilidad? 2

Los responsables de las empresas hoteleras no tienen ninguna duda de que el aumento de la oferta de camas afectará a la rentabilidad del negocio. Para Estomba, la demanda de habitaciones que se produce en los meses de temporada baja «no justifica el crecimiento» de plazas que se prevé. El director del hotel Codina explica que San Sebastián va a pasar de 28 plazas por cada 1.000 habitantes a 36 con la apertura de los nuevos hoteles, pasando del puesto 13º al 10º con mayor oferta entre las capitales de provincia y «situándonos en niveles de Roma, Londres o Berlín, cuando estas capitales europeas no acusan tanto como nosotros el factor de la estacionalidad». La copropietaria de la pensión Aida, Agurtzane Zabalo, tampoco duda de que la mayor oferta provocará que se resientan las costuras de los actuales negocios. «Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo por mantener los precios ofreciendo una atención brutal a nuestros clientes, con un servicio de recepción 24 horas los 365 días del año, sin clave de acceso, atendiendo personalmente a cada cliente. Los 9,6 puntos que nos dan en booking.com en atención al cliente cuesta mucho ganarlos. Pero con la oferta de alojamientos que viene no sé qué futuro vamos a tener. Igual en tres años notamos el bajón y tenemos que eliminar el turno de noche», se lamenta. El director de San Sebastián Turismo confía en que la demanda turística siga creciendo por encima de la oferta de plazas. «Por encima del corto plazo y la reacción inmediata que se pueda dar a un número importante de aperturas en poco espacio de tiempo, el destino en su conjunto se verá beneficiado por esta adecuación de la oferta a la demanda y nos permitirá mantener la competitividad frente a otros competidores en el mercado mundial del turismo».

¿Es preocupante el fenómeno de los apartamentos turísticos alegales? 3

Uno de los asuntos que todos los consultados consideran que necesita ser afrontado es el de los apartamentos turístico fuera de la legalidad. «¿Qué pasaría si colectivos de otro tipo de actividades vieran que otras personas se dedican a lo mismo que ellos pero sin cumplir con sus obligaciones fiscales, laborales, de seguridad, de accesibilidad, de normativa de incendios? No estamos en la misma liga, es evidente», concluye la directora del hotel Londres. Manu Narvaez analiza que este fenómeno se ha desarrollado en los últimos años en los «destinos turísticos urbanos de éxito» gracias a ofrecer una tipología de alojamiento que «la oferta tradicional no cubría eficazmente», como es en el segmento del turismo familiar. La celeridad de su extensión «ha desbordado la capacidad ordenadora de las administraciones», pero «es imprescindible una regulación» con varios objetivos: «Preservar la convivencia entre visitante y habitante -una de nuestras claves de nuestro éxito turístico-; garantizar el servicio que es necesario ofrecer a los clientes; blindar la propia seguridad del destino; y soslayar competencias desleales de actores que actúan en el mismo sector en diferentes condiciones». Para el presidente de la Asociación de Viviendas de Uso Turístico de Euskadi (Aparture), Asier Pereda, el hecho de que Hacienda haya descubierto que la mitad de los apartamentos turísticos de San Sebastián no paga impuestos demuestra que esos pisos turísticos «sustentan su rentabilidad en evadir impuestos y en la práctica están abocados a volver al alquiler convencional». En su opinión, los números de estos alojamientos -«la mitad de las viviendas de uso turístico que se ofertan hoy en Donostia no llevan ni siquiera un año en funcionamiento»- «solo salen para un perfil muy concreto de vivienda que no representa ningún problema para el territorio; todo lo contrario aporta valor». Esta entidad, que agrupa a las empresas legales de apartamentos turísticos, contempla el actual crecimiento de la oferta hotelera «con precaución y como un estímulo para mejorar», convencida de que «las viviendas de uso turístico que no se diferencien con calidad de la oferta hotelera no tendrán cabida». Agurtzane Zabalo explica que «quizás ahora se haya disparado», pero en San Sebastián siempre ha habido oferta alegal de alojamientos. «Yo me acuerdo de gente que se acercaba a la Estación del Norte a ofrecer pisos para alojarse a los viajeros que venían en tren». Lo importante, en su opinión, es que «todos los alojamientos cumplan con la normativa».

¿Se ha llegado al límite de la capacidad para recibir visitantes, sobre todo en verano? 4

A la hora de analizar la capacidad de la ciudad para absorber el creciente volumen de turistas que nos visita también hay coincidencia en que la ciudad tiene margen para crecer y en que no son lo mismo unos visitantes que otros. «Hay dos tipos de visitantes: el excursionista y el que se aloja en la ciudad. El porcentaje de estos últimos respecto a los primeros es todavía muy pequeño», afirma Fran González. Para la directora del hotel Londres esto es muy evidente dado que «en verano en los días de mayor ocupación uno baja al parking y durante el día es literalmente imposible aparcar y por la noche prácticamente está vacío», una reflexión en la que coincide Manu Narvaez. «El mayor impacto en la vida de la ciudad se produce por parte de los excursionistas o los visitantes de día porque son ostesiblemente mayores en número y en uso del espacio público que los turistas que pernoctan. Aunque sí es cierto, en todos los casos, que todos ellos se sienten atraídos por los mismos iconos, por lo que nuestra tarea es poner en valor otras zonas de la ciudad y sus atractivos y ampliar el espacio turístico para desconcentrar y crear nuevas zonas turísticas», añade. Elena Estomba cree, en este sentido, que la ciudad debe decidir qué tipo de cliente quiere tener. «No podemos ver al turista como alguien que nos agrede, debemos crear una convivencia amable, que el turista conviva con nosotros, que le interese y comparta nuestro modo de vida». Por otro lado, la mayoría de agentes del sector consideran que la imagen de saturación se produce en momentos o etapas puntuales que no conviene generalizar porque el año es muy largo «y debemos partir de la premisa de que tanto para la ciudad como para el territorio el turismo es una fuente de riqueza de la que dependen miles de empleos y una parte relevante de nuestra economía», apunta el director del hotel Codina. Si bien es cierto que la temporada alta de visitantes ya no se ciñe a los tres meses de verano «hay seis meses en los que la ocupación baja de manera sustancial», precisa Estomba.

¿Qué medidas adoptaría para mejorar la fortaleza turística de San Sebastián? 5

¿Cómo gestionar el éxito turístico a futuro?. El responsable de San Sebastián Turismo lo tiene claro: «Blindando la certeza de que los 150 años de éxito de esta ciudad se han basado siempre en un concepto de desarrollo equilibrado y respetuoso, y que esos valores además de estar en la base del bienestar ciudadano son, junto a la autenticidad y la singularidad, los factores claves y los atributos de lo que atrae de San Sebastián». En su opinión, hay que adelantarse al futuro para «evitar llegar a situaciones no modélicas», «aprender de los errores cometidos por otros destinos», generar atractivos en otras zonas de la ciudad, y colaborar coordinadamente entre las administraciones. Asier Pereda juzga que ejemplos «en el buen camino» son la constitución de la Mesa de Turismo de Gipuzkoa, la feria de empleo turístico Turislan o «la actuación eficaz de Hacienda contra el fraude fiscal en las viviendas de uso turístico». Estomba considera que si no queremos una ciudad masificada, pero sí que nos visiten turistas a los que les interesa lo que ofrecemos, debemos apostar por un tipo de cliente de perfil medio-alto que exige y paga calidad porque la aprecia. Nuestros esfuerzos de promoción deberán por tanto ir orientados a esos mercados, sensibles a la cultura, a nuevas experiencias, a productos que solo pueden encontrar en este destino». En su opinión, hay que seguir trabajando por desestacionalizar la demanda y eso significa «incrementar nuestra presencia en mercados que viajan todo el año, en el turismo deportivo, de convenciones y congresos, de modo que seamos una opción muy a considerar como destino para la celebración de estos eventos, lo que a su vez nos lleva a mejorar una asignatura pendiente que es cómo llegan a San Sebastián los congresistas». Fran González apunta que hay que superar el pobre dígito de apenas dos noches de estancia media por turista alojado «dando a conocer con mayor intensidad y con mayor ambición las posibilidades que ofrecemos. Deberíamos conseguir presentarnos como el mejor campo base desde el que visitar nuestro entorno, lo que sin duda no se hace en dos días». En su opinión, Donostia debe «consolidar los pilares sobre los que se asienta su atractivo y, sin más dilación, regular y ordenar la oferta de alojamiento no reglado, que no es otra cosa que un foco de fraude en el más amplio sentido del término». «Estamos ya -concluye- ante un nuevo escenario y la calidad y el valor añadido debería seguir siendo el santo y seña de los distintos agentes turísticos, sin lugar para advenedizos y oportunistas».