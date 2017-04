Este Atlético va muy en serio

Trabajo y compromiso. Son las dos claves del éxito del Atlético San Sebastián de hockey hierba. La escuadra donostiarra logró, hace poco más de una semana, el ascenso matemático a la máxima categoría de este deporte: División de Honor A. De esta manera, Gipuzkoa contará la temporada que viene con dos equipos en la categoría de oro: la Real Sociedad femenina y el Atlético San Sebastián masculino.

El conjunto donostiarra ha logrado el premio gordo a falta de tres jornadas para que finalice la liga. Solo asciende de forma directa un equipo, pero teniendo en cuenta que tanto el Vallés Deportivo -líder con 35 puntos- y el Egara 1935 son filiales de equipos que están en la División de Honor A, los guipuzcoanos, que suman 31 puntos, los mismos que el segundo, certificaron el pasado 9 de abril su ascenso tras empatar a dos goles en la provincia de Málaga ante el CHP Benalmádena, colista de la categoría.

El ascenso tiene un valor añadido si se tiene en cuenta que el Atlético San Sebastián estrenaba técnico en el banquillo y con él, nueva filosofía dentro del propio club, apostando por jugadores de la cantera sin apenas experiencia en el presente campeonato. Con más de treinta años dedicados al mundo del hockey y cerca de la docena a los banquillos, Kike Suárez (Las Palmas, 1964) arribaba a la capital guipuzcoana con la ilusión de un explorador que divisa tierra desde su navío, puesto que Suárez ha vivido, trabajado y entrenado en diferentes países europeos como Alemania, Escocia o Francia. «El premio de avistar un mundo nuevo, si lo comparamos con ascender a División de Honor A, no se nos pasaba por la cabeza a principios de temporada. El club Atlético San Sebastián es una entidad que debido a los pocos jugadores que tiene, siempre se veía obligado a fichar. Este año, la filosofía ha cambiado y se ha decidido apostar por los chavales de la cantera. Así las cosas, a mí personalmente, jamás me marcaron el ascenso como un objetivo prioritario. Sí en cambio que trabajase con gente de categorías inferiores e hiciera crecer el club. Con el paso de las jornadas y los buenos resultados, empecé a divisar el ascenso de reojo. La realidad es que lograr el ascenso a falta de tres jornadas y con un equipo tan joven era algo inimaginable».

En cuanto al último encuentro, Suárez reconoce que «fue un partido bastante disputado, puesto que el Benalmádena se jugaba el descenso. Creo que fue uno de nuestros mejores partidos de la temporada pese a ponernos dos a cero por debajo. Fallamos infinidad de ocasiones, tuvimos dos tiros al palo, erramos un penalty-strock... pero al final logramos el empate en una gran segunda mitad», recuerda.

La inexperiencia, un problema La inexperiencia de muchos de sus jugadores ha sido una de las dificultades contra las que el técnico canario ha tenido que batallar. «Excepto por tres jugadores que ya tenían cierto recorrido en esta liga, el resto partía prácticamente de cero. De dieciocho integrantes que formamos la plantilla, catorce, si no me fallan los números, tienen menos de 21 años. Peio Bea y Aitor Vitoria, los dos jugadores con más experiencia del equipo, han tirado del grupo y han ayudado al crecimiento de los jóvenes, chavales que habían estado jugando en juveniles y no habían tocado la División de Honor B. Por contra, el compromiso y el trabajo de toda la plantilla ha sido vital para lograr el ascenso. Ha habido muchas cosas nuevas y el equipo ha sabido adaptarse a la perfección».

El Atlético San Sebastián todavía puede alzarse con el título liguero si consigue ganar los tres últimos encuentros. «Sería ponerle la guinda al pastel. Todavía no nos hemos sentado a hablar sobre qué haremos el año que viene. A principios de temporada hablamos de que esto iba a ser un proyecto a largo plazo. Toca esperar y disfrutar del momento».