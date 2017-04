Arrobitxulo sopla su primera vela

Acaba de cumplirse un año de la apertura del parque de Arrobitxulo situado junto a las vías del tren entre los barrios de Herrera e Intxaurrondo. Los vecinos y visitantes se muestran en general contentos por este amplio espacio al aire libre, que ha permitido incrementar las zonas deportivas y de esparcimiento público, así como impulsar las relaciones sociales entre los residentes de los entornos cercanos. A pesar de esta valoración positiva, los usuarios reclaman insistentemente a los responsables municipales la colocación de aseos y recogida del pedregal generado por las obras en las áreas ajardinadas ante el peligro de accidentes.

El parque abarca una superficie de 18.935 metros cuadrados, que anteriormente se encontraba prácticamente degradada y albergaba un reducido número de huertas. La transformación fue muy bien acogida por la ciudadanía quien está haciendo gran uso de este lugar. «Desde su apertura, el parque recibe numerosos visitantes, principalmente, las jornadas festivas. La zona de juegos infantiles cubierta está siendo todo un éxito, puesto que permite disfrutar a los más pequeños incluso en días de lluvia o gran sol. El arenero tiene gran demanda entre los niños. Les gusta quitarse los calcetines y jugar con la arena descalzos», explica Rai Mendiburu, miembro de la asociación de vecinos Izbe. Destaca el enorme éxito que está logrando la pista de 'pump track' entre los chavales de 8 a 14 años. Señala que los padres pueden descansar en las mesas cercanas mientras vigilan a sus hijos sortear los desniveles de la pista de tierra con sus bicicletas a modo de trial.

Desde que conocieron el proyecto, las asociaciones de vecinos indicaron una carencia básica, la instalación de urinarios, ya que los más cercanos se encuentran en el parque de Txaparrene. Desde el Ayuntamiento, respondieron que no se habían contemplado por falta de presupuesto y lo tendrían en cuenta. «Hay una dotación presupuestaria para colocarlos, pero no para acometer la instalación de una toma eléctrica de gran potencia necesaria para darles funcionamiento. Aunque existe un armario de cuadro eléctrico en el parque no está conectado a ninguna red. La más cercana se ubica en las casas de Montesol y precisarían hacer una zanja por el monte para conectar ambos puntos. Ante nuestra sugerencia de engancharlo al alumbrado público, nos han contestado que tampoco es posible, porque depende de otro departamento. Seguimos sin baños», añade.

De igual modo, recuerdan que no se han retirado aún numerosas piedras que quedaron en las zonas ajardinadas tras la obras, lo que puede provocar accidentes a los usuarios. «La mayoría son piedras de cantera muy afiladas», describe el representante vecinal. Izbe desarrolló el otoño pasado una campaña de recogida de firmas con la finalidad de que el Ayuntamiento resolviera estos dos problemas. En breve, retomarán esta iniciativa con la esperanza de solucionar definitivamente la situación y disfrutar cómodamente de este parque, cuya construcción pidieron durante quince años los vecinos de Herrera e Intxaurrondo.

A los colectivos vecinales les gustaría que Arrobitxulo acogiera otras actividades lúdico-deportivas como conciertos, competiciones o representaciones teatrales similares a las que se desarrollan en otros parques de la ciudad. «Para ello, necesitaríamos disponer de un punto eléctrico donde conectar los aparatos, iluminación u otros elementos, así como un mantenimiento correcto de las zonas verdes donde ubicar al público», concluye Mendiburu.