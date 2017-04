La Guardia Municipal recibió 50 denuncias por violencia de género el año pasado

La Guardia Municipal recibió en 2016 50 denuncias por violencia de género, según los datos ofrecidos ayer por el concejal de Seguridad Ciudadana, Martín Ibabe, en la Comisión de Espacio Público, Obras y Servicios Urbanos. A esta cifra hay que sumar los 16 casos de violencia doméstica atendidos por este cuerpo policial, 66 denuncias en total de las que se hizo el correspondiente seguimiento.

El delegado del PNV aportó además detalles del balance de delitos del pasado año, en el que los cometidos contra la libertad sexual crecieron un 9,3%. De las 47 denuncias registradas en el municipio, la Guardia Municipal tramitó 18, repartidas entre agresiones sexuales -no necesariamente violación- (4), acoso (4) y abuso (10). La Ertzaintza se encargó del resto.

Ibabe respondió a las preguntas de Irabazi y EH Bildu, quienes mostraron su «preocupación» por el aumento de este tipo de delitos en la capital guipuzcoana. El responsable de Seguridad Ciudadana rechazó las acusaciones de Irabazi de dejar «en segundo plano» la lucha contra esta lacra y le recriminó a su portavoz, Amaia Martín, que arroje «una sombra de duda absolutamente injustificada no solo hacia la labor del gobierno municipal, sino sobre los propios trabajadores de Guardia Municipal y Ertzaintza, que son los que se encargan de perseguir» a los agresores.

«Estos delitos son los que más nos ocupan y preocupan. Y les concedemos la más alta prioridad, tanto por su gravedad como por la especial sensibilidad que provocan», afirmó el responsable jeltzale, quien recordó que la solución «implica muchas más cuestiones que la estrictamente policial, ya que se necesita una visión global con medidas educativas, legislativas, sociales, de divulgación, de concienciación...».

La plataforma Irabazi se interesó por las razones por las que el informe anual de delitos -presentado hace dos semanas de manera conjunta por mandos de Guardia Municipal y Ertzaintza- no se desagrega por sexo. Ibabe señaló que «si no se hace es porque la realidad, lamentablemente, es que la práctica totalidad de los delincuentes son varones y prácticamente todas las víctimas son mujeres. Por no decir todas. Es la terrible realidad y así la tomamos los diferentes departamentos del Ayuntamiento».

También le cuestionaron por los medios destinados por el consistorio a la lucha contra estos delitos. «Nosotros trabajamos para hacer frente a este problema utilizando todos los medios disponibles, desde una perspectiva integral y tratando de involucrar en la medida de lo posible a la ciudadanía», subrayó el edil del PNV.

EH Bildu interpeló a Ibabe sobre los teléfonos con localizador GPS que se entregan a las víctimas de violencia de género, los llamados bortxa. La concejala abertzale Naiara Sanpedro argumentó que tres unidades de estos aparatos de protección «es una cantidad irrisoria para las 50 denuncias que se recibieron el pasado año.