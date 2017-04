«La calle está invadida por las motos»

La calle Luis Pradera cuenta desde el pasado mes de septiembre con una sobrepoblación de motos, las cuales ocupan gran parte de las, ya de por sí, pocas plazas de aparcamiento que hay. Y no es que sus vecinos hayan abandonado sus coches y se hayan animado a pasarse a la conducción en dos ruedas. Pertenecen a algunos de los 400 alumnos de Bachillerato de Summa Aldapeta que desde septiembre estudian en Villa Asunción, edificio cercano a esta calle y en el que estarán mientras duran las obras del nuevo colegio en el barrio de San Bartolomé.

Muchos de ellos acuden en transporte público al centro. Pero los propietarios de moto no dudan en utilizarla y aparcarla en esta congestionada zona. «Invaden, y no les importa, cualquier espacio que consideran oportuno. Abusan con una impunidad que no tiene límites», asegura Iñaki Olaziregi, vecino de esta calle, ubicada junto al Alto Miracruz y que es la única vía que permite el estacionamiento de vehículos, ademas sin OTA, en varios metros a la redonda. «Los intentos que hemos hecho los vecinos de hablar con estos alumnos -la mayoría jóvenes de entre 16 y 18 años- sólo han merecido respuestas indiferentes y, en algún caso, agresivas», asegura Olaziregi, cansado de esta situación.

La mayor concentración de motocicletas se produce en el primer tramo de la calle y durante la primera mitad del día, aproximadamente desde las 8.00 hasta las 15.00 horas -lo que duran las clases-. Una mañana cualquiera se pueden contabilizar cerca de una treintena de estos vehículos, que a su vez ocupan casi una decena de plazas de coche. Una situación que, aseguran, «no podemos asumir. Muchos no pueden ni dejar el coche cuando vuelven del trabajo a comer a casa».

Son propiedad de algunos de los 400 alumnos que desde septiembre estudian en Villa Asunción



«Los políticos no han pensado en las consecuencias al plantarnos el colegio»

Olaziregi además denuncia que los jóvenes aparcan muchas veces en el paso de cebra «e incluso bloquean la salida de zonas privadas de aparcamiento que están debidamente señalizadas». Y no solo eso, ya que añade que las motos acceden por dirección contraria, por el acceso que, desde el Alto de Miracruz, da directamente a esta calle, «lo que provoca situaciones más que arriesgadas».

Desde la Policía Municipal confirman que, efectivamente, en algunas de las fotos tomadas por los vecinos se detectan irregularidades. Pero que, en su gran mayoría, están estacionadas correctamente, ya que no hay ninguna norma que impida a una moto estacionar en los lugares de la vía pública donde pueda aparcar un coche».

«No estamos hablando de ilegalidades, sino de convivencia, de compartir pero no invadir, pero se nota que no he sabido hacerles entender la preocupación del vecindario», se lamenta este vecino.

La culpa del traslado

No obstante, Olaziregi reconoce que no se puede trasladar al alumnado la responsabilidad de esta problemática. Opina que han sido Gobierno Vasco y Ayuntamiento de San Sebastián quienes no han demostrado interés alguno en sopesar los problemas de movilidad del Alto de Miracruz al permitir el traslado de estos alumnos a Villa Asunción. «Han plantado el colegio sin pensar en las consecuencias».

«En nuestra calle se juntan nuestros vehículos, con los del colegio La Asunción, los de los clientes de Arzak y aquellos que lo usan como aparcamiento disuasorio. Y ahora hay que incluir a los de Summa Aldapeta», señala. Y añade que a todo ello «se une también una casa en construcción, con el paso de camiones y una casi inexistente acera en el primer tramo de Luis Pradera».

Summa Aldapeta, como no podía ser de otra manera, cuenta con todos los permisos para poder utilizar la casa Villa Asunción, propiedad de la Diputación de Gipuzkoa y alquilada para su uso docente durante los próximos dos años. Este edificio acogió la primera Escuela de Trabajo Social de Donostia y, más adelante, fue el germen de la actual Escuela de Arquitectura. En la actualidad es propiedad de la Diputación y ha acogido usos relacionados con la UPV.

El centro escolar no es ajeno a esta problemático puesto que los vecinos de esta calle ya han remitido una carta a sus responsables explicándoles la situación. No obstante, desde el colegio argumentan que ya han hecho todo lo que está en su mano.

«Hemos reiterado en todas y cada una de las clases que es esencial que se atengan a las normas de tráfico, con especial referencia a no aparcar en paso de cebra ni a circular por dirección contraria, no sólo por la multa que pueden recibir, sino por respeto a los demás y porque no deben ponerse a sí mismos ni al resto de los usuarios de la vía pública en peligro», informó la directora del centro a los vecinos a través de una misiva.

A medio-corto plazo parece que a los vecinos de Luis Pradera no les quedará más remedio que asumir como puedan esta realidad que se ha instalado en su calle. «Sólo nos queda esperar a que su traslado a Aldapeta no se demore y, entretanto, aprovecharemos cualquier oportunidad para hacer valer nuestro derecho», asegura.