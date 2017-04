Pilar Arana (Concejala de Movilidad): «Las obras del Metro se licitan esta primavera y comenzarán en otoño»

La concejala de Movilidad, Pilar Arana (PNV), explica que en las próximas semanas el Gobierno Vasco licitará las obras de uno de los dos tramos de la pasante ferroviaria (Lugaritz-Miraconcha) con lo que las obras del Metro «no tienen vuelta atrás» y empezarán «este otoño».

-¿Cuándo comenzarán las obras de la pasante ferroviaria?

-Las obras van a salir en dos tramos. El tramo Lugaritz-Miraconcha se va a licitar esta primavera y en otoño comenzarán las obras. Al segundo tramo le queda algún permiso medioambiental, que está en camino. La pasante ferroviaria ya no tiene vuelta atrás. La construcción será poco invasiva. Habrá algún tramo complicado, sobre todo en Easo, pero el resto va a ser muy poco invasivo porque todo el túnel va en roca y se realiza mediante unos procedimientos constructivos que no molestan a quienes están arriba.

-¿Dónde se ubicarán los cañones de ataque de la obra?

-Uno en Pío Baroja y el otro en la avenida de Zarautz.

-Mañana se inaugurará la línea 3 del Metro de Bilbao (280 millones de euros) y en Galdakao recogen firmas y hacen manifestaciones para que llegue la línea 5. Aquí las manifestaciones son en contra del Metro...

-Hay ciudades cercanas en las que el Metro o el tranvía han transformado para bien la movilidad: Bilbao, Vitoria, Burdeos... 180 millones de euros para una infraestructura que va a durar 75-100 años no es ni de lejos una inversión desorbitada.

-¿Cómo va a cambiar la movilidad con el Metro?

-No hay más que preguntar a los vecinos de Intxaurrondo, Loiola, Altza, Herrera y Añorga. Todos esos vecinos ya están disfrutando de las ventajas de tener el tren cerca de su casa. La pasante les acercará más a todos los sitios. Y a nadie se le ha alejado el autobús de su casa por la llegada del Metro.

-¿Se quitarán líneas de autobús con el Metro, como afirman los que se oponen a esta infraestructura?

-No se van a quitar líneas de Dbus. Habrá una reordenación, pero esa es la historia de Dbus, la de adaptarse a las circunstancias para ofrecer un mejor servicio a quien no lo tiene. Tenemos ahora en proyecto mejorar el servicio a la zona de Montesol y a los vecinos de Morlans alto. Dbus va a llegar a sitios donde el Metro no llegará. En ningún caso se van a eliminar paradas, ni lineas, en ningún caso. Hablan de que vamos a quitar la línea 5 o la 28. Pero ¿en qué cabeza cabe? Al revés, la línea 28 se quiere potenciar con autobuses eléctricos de alta capacidad.

-¿Logrará el Metro reducir el número de coches que llegan a la ciudad desde otros municipios?

-Ése es el asunto. La mayor bondad de un modo de transporte de alta capacidad como el Metro es que te ayuda a quitar coches y te da la opción de ir arrinconando al coche.

-¿Baraja ya su departamento reducir carriles de circulación en algunas calles?

-Sí. Está por analizar, pero está claro que en La Concha se podrá ampliar la acera y el bidegorri pasarlo a la calzada para darle continuidad por uno de los carriles de la calle San Martín. El Metro dará la oportunidad de quitar coches. Nos llenamos la boca con los acuerdos de Kyoto y París, ¿pero luego estamos en contra del Metro? Nosotros entendemos que se pueden quitar coches si ofreces una alternativa.

-¿Se plantea generar una 'almendra' central peatonal, como hay en otras ciudades, que aquí podría ser entre la avenida de la Libertad y el Boulevard?

-Incluso un poco más amplia, hasta el Buen Pastor. Una zona sin ruidos, en la que no entren vehículos contaminantes. La pasante será imprescindible para avanzar en este tipo de proyectos.

-¿Cómo está el proyecto del BRT?

-Estamos trabajando en inteligencia semafórica, en utilizar autobuses eléctricos de alta ocupación, y en la electrificación de la linea 28. Hay que analizar tiempos de carga, infraestructura de carga en cocheras y en mitad de la línea, hay que evaluar y cuantificar todo esto. Es un plan ambicioso a muchos años.

-¿Habrá decisiones esta legislatura sobre Carlos I?

-Sabemos que para poder cerrar ese acceso es necesario actuar en Martutene, Marrutxipi, etc, y eso depende de la Diputación. Pero mientras tanto nosotros no estamos parados. Estamos intentando hacer una segunda fase de mejora para dar un tratamiento más urbano a esa calle. Será una segunda fase de la intervención que se llevó a cabo para lograr una mayor permeabilidad entre los dos lados.

-¿Cómo es el proyecto para dejar la calle Matía sin coches?

-Queremos ponerlo en marcha los domingos y festivos. Nos falta atar algunos cabos con los que tienen plaza de garaje en dos aparcamientos del tramo final de la calle. No será complicado porque les damos solución para que entren y salgan.

-¿Alguna previsión de fechas?

-Queremos ponerlo en marcha para el 1º de mayo.