A divertirse por decreto

El Sábado de Carnaval no pudo salir más redondo. A una jornada cargada de color y alegría, se le sumó un magnífico sol que brilló durante todo el día y que sacó de casa a más de un perezoso. La diosa Momo se hizo finalmente con el control de la ciudad y decretó que Donostia se convirtiera en la capital europea del humor... «¡Pero del buen humor!».

No hizo falta madrugar. Hubo tiempo de sobra para que los que habían disfrutado de la madrugada pudieran remolonear un poco en la cama y tuvieran tiempo de volver a ponerse el disfraz. En la plaza Zuloaga esperaba a las once de la mañana un pasacalles carnavalero con la txaranga Los Pasai. No fueron pocos, pequeños y mayores, los que les acompañaron por la Parte Vieja en su camino hasta el Hotel de Londres, para cantarle las 'Mañanitas' a la diosa Momo.

Pasaba un minuto de las once y media de la mañana y los congregados en el Paseo de la Concha empezaron a cantar: «Momo, levántate deprisa. Aunque no estés aún vestida, aparece que ya es hora». Entre ellos un grupo de personajes de la Edad Media, que eran los que más entonaban. Y la diosa, encarnada en la piel de Manolo García, presidente de Los Bebés de la Bulla, apareció en el balcón del hotel junto a su séquito, formado por Carlos Andrés, Carlos Espolosín y José Ramón (Montxo) Ruiz.

Tras escuchar el canto de los ciudadanos y saludarles desde la altura, bajó para darse un baño de multitudes, sacarse selfies y charlar con los que ahora mismo son sus súbditos. Lo hicieron acompañados de un piscolabis popular en el que se repartieron galletitas y refrescos.

A la conquista del poder

Pero la toma del Ayuntamiento aguardaba a Momo. Primero tocaba hacer el pertinente recorrido en su carroza junto al paseo de la playa. Tras él cuadrillas y familias disfrazadas bailando al ritmo de la txaranga.

Entre ellos destacaba un grupo de chicos y chicas disfrazados de 'galletas María', acompañadas de una 'caja de leche' y un 'bote de Cola-Cao'. Una de ellas rezaba en su disfraz la frase 'Soy una galleta, necesito mojar'. También una pareja de marionetas danzaba alrededor de la multitud. Parecía que sus hilos eran movidos por el propio espíritu del Carnaval. No faltaban los Pokémon, los Minion o los perros de La Patrulla Canina como personajes estrella de este desfile popular.

En el Salón de Plenos de la casa consistorial aguardaba el concejal de Actividades Festivas, Alfonso Gurpegui, ataviado con un disfraz de indio. Ocupaba el lugar del alcalde, Eneko Goia, quien se encontraba volviendo de su viaje a Japón. Pero ni siquiera con su hacha de apache podía evitar que el poder de la ciudad fuese arrebatado de sus manos por Momo. «Sólo le pedimos que cuide de la ciudad», dijo Gurpegui. El traspaso de poder se produjo y, como poseídos por el espíritu de la fiesta, concejal, diosa, su séquito, y todos los presentes en el salón se pusieron a bailar la melodía de 'Quiero ser alcalde', interpretada por Los Pasai.

Desapareció la música y el presidente de Los Bebés de la Bulla tomó la palabra. Primero quiso hacer un obsequio al concejal, a quien entregó un muñeco con forma de bebé ataviado con una txapela txuri urdin y un tambor. «Representa lo que para nosotros son los tres signos de identidad de un donostiarra: El muñeco de carnaval, que es el logo de Los Bebés de la Bulla. La txapela, que representa a la Real Sociedad. Y el tambor, la tamborrada», explicó.

«Que Trump se lleve las piedras de Ondarreta para hacer un muro con él dentro», ordenó Momo

Y tras el regalo, llegó el momento de que la diosa Momo adoptara sus primeras decisiones como dueña y señora de la ciudad, «lo que no sé es si con el tiempo de mi mandato podré cumplir todas ellas», confesó. Pidió que todos los autobuses se vistan de azul y blanco «para que podamos visitar Europa con la Real». Una petición que exaltó al público congregado. En ese momento aprovechó para animar a los donostiarras a que este año la ciudad «sea la capital del buen humor».

También planteó una nueva solución para las piedras de Ondarreta y que, a su vez, permitieran abrir una nueva vía de relaciones internacionales con Estados Unidos. «Autorizo la emisión de un visado especial para el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para que se lleve las piedras de Ondarreta y pueda construir un muro. Pero que lo haga alrededor del Pentágono y con él dentro», sentenció.

Propuso que el Metro de Donostialdea «se amplíe a la parte marítima y nos acerque a la isla» y que se tire abajo el Ayuntamiento, dado «el ánimo que últimamente inspira a nuestras autoridades a derribar edificios», destacó mordaz. Y para finalizar, ordenó que los disfraces, la alegría y el buen humor inunden la ciudad estos días de Carnaval y gritó un sonoro «¡Gora iñauteriak! ¡Gora Donostia!». Acto seguido volvieron los bailes dentro del Ayuntamiento mientras fuera el sol seguía iluminando una jornada festiva que no había hecho nada más que comenzar.

Beduinos majaretas y más

Mientras Momo decidía poner patas arriba la ciudad, una veintena de bailarines animaba el Boulevard con pasos de tango argentino. No eran pocos los que se pararon a mirar, y algún que otro atrevido sacó a su pareja a demostrar su destreza con esta danza.

Dentro de las calles de la Parte Vieja, aquellos que se habían disfrazado se mezclaron con los que no, en el clásico poteo sabatino a media mañana. Amenizaba la calle Mayor otro grupo de amigos que se convirtieron en la sensación de la jornada -también en las redes sociales- con su original disfraz, basado en la conocida atracción de feria llamada 'Los beduinos majaretas'. Seguro que les suena: un grupo de doce camellos que compiten entre sí para llegar a la meta y que avanzan en función de la destreza de los participantes lanzando una serie de bolas. No estaban los doce, pero había camellos montados por beduinos, había bolas para lanzar dentro de unos cubos y, por supuesto, un narrador que, altavoz en mano, gritaba aquello de «ahí van los beduinos majaretas».

Las Brujas Rojas de Lieja, invitadas de este año al Carnaval, desfilaron por la Parte Vieja de la ciudad

El plato fuerte llegó por la tarde con el concurso de comparsas y carrozas que hizo bailar a todo el centro de la ciudad. Mientras, en el resto de barrios también se repartieron otras actividades festivas. En los haurtxokos de El Antiguo, Aiete, Amara, Bidebieta, Egia, Gros, Intxaurrondo y Martutene, los más txikis disfrutaron de un concurso de disfraces, realizaron diversos talleres de carnaval y se entretuvieron con varios juegos. También hicieron lo propio los más jóvenes en los gaztelekus. Incluso se llegó a desarrollar un taller de cocina en el de El Antiguo.

La Parte Vieja contó con su buena dosis de marcha gracias a las diferentes comparsas y fanfares que volvieron a animar sus calles. Entre ellas, la de Percebes con la Unión Artesana, la tamborrada de Amara Berri Ikastetxea o la fanfare de Gaztelubide. Mención especial a la comparsa de Las Brujas Rojas de Lieja, invitadas este año por Donostia Kultura para disfrutar del carnaval donostiarra.

Y si el día de ayer contó con un sol espléndido, el de hoy no va a ser menos. Se espera una jornada en la que apenas se van a ver nubes. Así que, ¡que siga el Carnaval!

