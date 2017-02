El Pleno pide a Aena mantener la operatividad del aeropuerto sin ampliar la pista de aterrizaje

El futuro del aeropuerto fue motivo de debate ayer en el Pleno, en vísperas de que comiencen las obras que recortarán la pista de aterrizaje en 300 metros. El PP llevó una moción que planteaba el apoyo de la corporación a una ampliación de la pista ofrecida por Aena, lo que a su entender garantizaría potenciar esta infaestructura en la capital turística de Euskadi. Sin embargo, el resto de la corporación rechazó la pretensión por motivos medioambientales, urbanísticos y de operatividad, ya que gracias la mayor rugosidad del suelo van a poder seguir operando los actuales vuelos en Hondarribia.

La moción fue defendida por el concejal del PP Txema Murguiondo quien explicó que el aeropuerto «es un equipamiento fundamental para el territorio». Recordó que Aena ha adjudicado las obras para recortar la pista de aterrizaje en 300 metros para cumplir con la normativa europea de seguridad aérea, unos trabajos que estarán finalizados antes de que acabe el año. Esta modificación supondrá que la pista pasará de los 1.754 metros actuales a 1.450 metros. El edil señaló que Aena «ha vuelto a poner encima de la mesa que está dispuesta a invertir 16 millones de euros en una ampliación de la pista, siempre y cuando exista un acuerdo político interinstitucional», lo que juzgó como «una nueva oportunidad histórica para Gipuzkoa que no debemos desaprovechar». La moción del PP pedía al Gobierno Vasco que considere la oferta de Aena para ampliar la pista «y lidere el acuerdo entre las diversas instituciones competentes para conseguir el objetivo de seguir teniendo un aeropuerto de interés general y ofrecer el mejor servicio al territorio guipuzcoano».

EH Bildu e Irabazi presentaron sendas enmiendas a la totalidad y el gobierno municipal PNV-PSE elevó una enmienda de sustitución que fue la finalmente aprobada. En el texto se dice que el Pleno del Ayuntamiento manifiesta su «preocupación por las consecuencias que el recorte de la pista puede conllevar y por ello insta a las instituciones concernidas, de manera especial al Ministerio de Fomento, para que adquieran los compromisos de estudiar la alternativa técnica aprobada en Ortzibia y adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y operatividad actual del aeropuerto».

EH Bildu e Irabazi creen que el aeropuerto no es clave porque «ya tenemos Loiu y Biarritz»

El portavoz del PSE y presidente del Pleno en ausencia del alcalde (de viaje en Japón), Ernesto Gasco, criticó a los populares por llevar una moción sobre este asunto «sin consenso» y al margen del foro interinstitucional creado para debatir la cuestión (Ortzibia). Consideró que la actitud del PP es la de «marear la perdiz» y «sacar conejos de la chistera», cuando Aena planteó en la última reunión de este grupo de trabajo que «pese a la reducción de la pista la operatividad estaba garantizada».

La concejala del PNV Maije Zelaia indicó que a Fomento no hay que pedirle nada porque la competencia es suya: «Son ustedes los responsables, quieren evadir su responsabilidad», dijo en dirección a la bancada popular. Señaló que su grupo es consciente de la importancia del aeropuerto, aseguró que trabajarán para «mantener la operatividad» de la pista, y consideró que las eventuales inversiones no se pueden hacer «a costa de un barrio y de afecciones medioambientales».

El concejal de Irabazi Loïc Alejandro se opuso a ampliar la pista porque «incidiría directamente en espacios protegidos» y porque «Vueling va a seguir operando al tener la pista una rugosidad superior a la media». Tampoco suscribió la afirmación de que el aeropuerto es una infraestructura clave para Gipuzkoa «porque tenemos Biarritz y Loiu, no vamos a quedarnos aislados».

El concejal de EH Bildu Josu Ruiz consideró que faltaba «honestidad» en la moción del PP porque «no es necesaria la ampliación». «Se escudan en el consenso, pero cuando lo hay, como en el caso de los cuarteles, dicen que la competencia es suya. Están buscando un culpable tras no hallar una solución en los últimos años». EH Bildu no apoyará la ampliación de la pista por las afecciones que tendría a «muchas variedades de aves» y porque «tenemos Loiu, Biarritz y Foronda». Murguiondo dijo no comprender que rechace la ampliación de la pista el concejal de Turismo y pregunto si la apuesta aeroportuaria del gobierno municipal es «impulsar el autobús a Biarritz». «Ningún otro territorio perdería esta inversión de 16 millones que propone Aena», concluyó.