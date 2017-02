Donostia, de noche y desde el cielo

Es una visión original de una ciudad tantas veces retratada: Donostia de noche y desde arriba, pero con más protagonismo del río que de la bahía de La Concha y con un aire de 'maqueta' iluminada, como un juguete brillante.

Desde que se colgó en internet, hace solo unos días, se ha convertido en un fenómeno que se comparte en las redes sociales: ayer ya eran más de 100.000 las visualizaciones de la foto. Es una repercusión que ha sorprendido incluso al autor, el fotógrafo y piloto Jorge Capdequi, que confiesa que en un principio había descartado la imagen «por imperfecta técnicamente». Algo en lo que no parecen coincidir los internautas que brindan a la foto multitudinarios 'me gusta' y 'comparte' en sus Facebook o Instagram.

Para Capdequi no es nuevo contemplar el mundo a vista de pajaro. Este año cumple una década su empresa EasoFlyers, radicada en el aeropuerto de Hondarribia. Su primera función es impartir cursos de formación a quienes quieren ser piloto, pero también dan paseos a los viajeros que lo solicitan y se toman fotografías aéreas.

Los lectores de este periódico conocen bien el trabajo de Capdequi. «El 23 de febrero de hace veinte años publiqué en El Diario Vasco mi primera fotografía, una vista de San Sebastián nevado que apareció en la contraportada», recuerda. Desde entonces varias de sus imágenes han ilustrado la primera página.

Formación nocturna

Hace un par de meses Capdqui sobrevoló San Sebastián en un vuelo nocturno, algo poco habitual. «Se trataba de un curso de formación de pilotaje de noche. Aproveché para tomar unas fotos de la ciudad desde una perspectiva original, encima del Kursaal. Luego, cuando repasé el material, descarté la imagen porque no era perfecta: estaba un poco desenfocada. Nosotros trabajamos siempre con la máxima nitidez, y esa imagen no era redonda. Sin embargo, hace unos días, repasando materiales, pensé que sí era un punto de vista distinto, así que puse la foto en Facebook, donde no es preciso un 100% de calidad».

Y en poco tiempo se dispararon las visualizaciones. Desde el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, hasta donostiarras y turistas fueron multiplicando la repercusión. «Solemos colgar imágenes periódicamente en Facebook y lo habitual es que las visualizaciones estén entre 35.000 y 50.000», cuenta Jorge Capdequi. Pero ésta alcanzó enseguida las 100.000 y sigue subiendo.

«Curiosamente otra imagen de Donostia, también seminocturna, que colgamos al poco tiempo que la anterior, tiene aún más vistas», confiesa Capdequi. Es otra visión de la ciudad, más completa, que incluye desde la zona de Illunbe y Anoeta hasta el mar.

La colección de imágenes tomadas a lo largo de estos diez años por Capdequi y EasoFlyers son 'otra' historia de Donostia y Gipuzkoa. Los fenómenos naturales, como los grandes oleajes, las nevadas o las playas atestadas de bañistas los días más calurosos propician el lucimiento, «pero nunca nos cansamos de mirar abajo y fotografiar lo que vemos», remata Capdequi. «De Donostia al cielo», podría ser su lema.