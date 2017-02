Los vecinos de Amara Viejo decidirán entre un frontón o una zona verde de estancia en Arroka

Las cartas están echadas en Amara Viejo. DV pudo conocer ayer las dos opciones que se presentan al proceso participativo para decidir el futuro del frontón de Arroka, en el marco de la nueva urbanización que se está ejecutando en la zona. La asociación vecinal Amara Bai apuesta por mantener el viejo frontón transformando su pared izquierda mediante un metacrilato que dé mayor luminosidad al ámbito. La propuesta municipal, elaborada a instancias de los vecinos de Arroka, aboga por sustituir un «txoko para el botellón» en una «zona de estancia diáfana, totalmente accesible, y verde que permita integrar el viejo y el nuevo barrio».

Entre el martes y el jueves de la próxima semana, 1.522 viviendas de Amara Viejo recibirán un folleto con la información sobre las dos propuestas. Se convocarán tres reuniones para explicar ambos planteamientos entre los días 23 y el 2 de marzo. Entre el 8 y el 19 de marzo, los residentes votarán marcando su opción preferida e introduciéndola en un sobre franqueado, con código de barras, para su envío postal a un apartado de correos creado ex profeso por el Ayuntamiento. El 21 de marzo se contarán las papeletas en el Ayuntamiento.

Tres representantes de Amara Bai ofrecieron ayer una rueda de prensa para valorar un proceso participativo, en el que lamentaron algunas «carencias». Sin embargo, Harkaitz Aranburu opinó que el barrio «va a ganar, salga un proyecto u otro» y destacó que su propuesta luchará por que «ese frontón no sea un punto negro sino blanco». Su propuesta consiste en «mantener este espacio de deporte y reunión, pero modernizándolo. Derribar el frontón sería un lujo». La idea de este colectivo es mantener el frontis y transformar la pared izquierda mediante un material de metacrilato para aportar luz natural al ámbito. «El frontón nos ofrece un remanso de paz, libre de ruido, gases y contaminación producidos por el tráfico», señalaron en un comunicado; «un lugar seguro para todas las generaciones, útil para el juego, el esparcimiento, la tertulia, el deporte y la cultura».

Gasco: «La propuesta municipal es un espacio diáfano, accesible, de calidad, abierto y verde»



Amara Bai: «El frontón lo modernizamos; convertimos un punto negro en blanco»

No piensan así los vecinos más próximos al viejo frontón. Como Josean Larrañaga 'Urko' que ha enviado una carta al Departamento de Participación criticando que el Ayuntamiento «se achante ante los de siempre y convoque un referéndum». Afirmó que el verdadero frontón, «donde nos hemos forjado los del barrio», es el de la calle Amara, «cubierto y con 10 cuadros» y no el «'frontoncito' de Arroka «que no vale para jugar a pelota, ni crea afición» y solo sirve para postergar el objetivo de los vecinos de esta zona de acabar con algo que no es sino «un callejón». Larrañaga se pregunta «¿cómo entrarán y saldrán las ambulancias o los bomberos si se conserva la pared del frontón?, ¿cómo darán la vuelta los vecinos cuando necesiten, debidamente autorizados, entrar a la calle Arroka?, ¿quién responderá del punto negro (para la seguridad de las mujeres) que se origina al mantener la pared del frontón durante más de 30 metros en el camino que asciende hasta la calle Lizarra?». 'Urko' concluyó su duro escrito señalando que «el comentario en el barrio es que habéis agachado la cabeza una vez más ante la minoría que monta bulla y que en este barrio es minoría».

El teniente de alcalde, Ernesto Gasco, que ayer recibió a una delegación vecinal partidaria del derribo del frontón, indicó que la propuesta municipal es la de transformar este espacio para «convertirlo en un ámbito abierto, de calidad, que busca la integración entre lo viejo y lo nuevo. La menor volumetría lo transforma en un lugar diáfano, con vegetación y taludes verdes, y completamente accesible gracias a escaleras y rampas que facilitarán la comunicación con la plaza Arroka». La idea «permite la entrada y salida de cualquier vehículo de emergencias y facilita que los vecinos pueden acercar en un momento determinado el coche al portal».