Goia pedirá a los grupos que presenten sus propuestas para redefinir el Tambor de Oro

Eneko Goia iniciará hoy en la Junta de Portavoces el proceso para redefinir el Tambor de Oro. La elección de Àngels Barceló por parte de la Sociedad de Turismo y el posterior rechazo del Pleno a esta propuesta han provocado que el alcalde esté dispuesto a abrir el melón e incluso modificar, si fuera la voluntad de la corporación municipal, el reglamento que rige el galardón. El objetivo es reducir la distancia entre lo que dice la letra sobre esta distinción y lo que los donostiarras creen que debería decir.

«Ridículo histórico», «falta de respeto», «bochornoso espectáculo» y otras lindezas dedicaron los partidos de la oposición -y no pocos ciudadanos- a la sucesión de despropósitos que desembocaron en la no entrega del Tambor de Oro a la periodista catalana, un premio que finalmente quedó desierto en su cincuenta aniversario.

Para evitar que en el futuro se repita esta situación, la intención de Goia es lograr el mayor consenso posible en torno al replanteamiento de un galardón que nació como premio turístico y ha mutado a lo largo de este medio siglo de vida para adaptarse a la realidad de los tiempos.

Lo que el alcalde pedirá a los portavoces es que presenten, en un plazo razonable que podría rondar los treinta días, una propuesta formal con lo que ellos entienden que ha de ser la filosofía del Tambor de Oro y el sistema de elección del ganador. Estos documentos servirán de punto de partida para el debate, que se prevé intenso porque no todos los grupos con representación en el Ayuntamiento están de acuerdo con la reforma anunciada. Argumentan que la contestación popular que generó la designación de Barceló no se basaba en el incumplimiento de los criterios sino en el desconocimiento de los mismos, un fenómeno que desató la polémica pero que no puede servir de excusa para desnaturalizar el premio.

El sector privado representado en el Consejo de Administración de la Sociedad de Turismo -proponente de la candidatura de la locutora de radio- sostiene que el Tambor de Oro no está pensado para reconocer trayectorias o méritos profesionales sino para ensalzar la difusión o proyección turística que los candidatos dan a la ciudad.

Hay que recordar asimismo que la mayor distinción que concede el Ayuntamiento donostiarra es la Medalla de Oro y que le siguen en, orden de importancia, la Encomienda, la Corbata, la Medalla de Plata y la Medalla al Mérito Ciudadano.

Pese a que el Tambor de Oro no estaba en el programa de gobierno, la voluntad del PNV es acercar posturas con sus socios del PSE y modelar una propuesta conjunta, que para salir adelante requerirá de mayoría absoluta en el Pleno.