Teatro de lavar y cortar

«Trato de llenar las calles de Cultura, que la vida de los establecimientos no se limite exclusivamente a su horario laboral, que una vez echado el cierre, los locales puedan acoger exposiciones, danza, teatro... que tengan vida», explica ilusionado Roberto Franco, responsable de la coqueta peluquería antiguotarra Bertos. Y es que su afán por evolucionar y apostar por nuevas fórmulas que atraigan al espectador, ha llevado hasta su centro su pasión por el teatro, o mejor dicho, por el microteatro, adaptando las obras a su espacio y ofreciendo una alternativa diferente que está causando sensación entre los vecinos y amigos que agotan las entradas en cada sesión programada. Sus espectáculos nacen con vocación de poder ser representados en otros lugares, en otros establecimientos, que sirvan como acicate para poder intercambiar Cultura entre diferentes comercios.

«Era una idea que me rondaba por la cabeza. Reunido con unos amigos en Madrid, decidí poner en marcha este proyecto. Para ello conté con dos grandes guionistas del país, Alejandro Alcaraz y Javi Uve, los dos trabajadores de 'El Intermedio', en la Sexta, con quien me une muy buena amistad. Enseguida entendieron lo que buscaba y me presentaron una historia que encajaba con el lugar donde iba a ser representada, la peluquería», explica Roberto. La ilusión con la que explica la repercusión que tuvo aquella primera experiencia, que data de 2015, demuestra el gusto y las ganas que le está poniendo a esta iniciativa que nació como un hobbie y que ahora ya es una realidad, creando su propia compañía de microteatro y dirigiendo y produciendo cada una de sus obras.

«El microteatro es un formato fácil de consumir. Una obra pensada para 15 minutos de duración y que cuenta con un arranque, un desarrollo y un final con moraleja. Un ritmo frenético donde todo tiene que estar bien atado, para que se entiendan los 'gags' y la intensidad no decaiga en ningún momento. Al público le sabe a poco, se queda siempre con ganas de más. Una manera de tomar una cervecita y ver una obra en la que lo van a pasar bien y van a salir encantados. Los días de estreno es muy satisfactorio ver la calle peatonal Ohienart -en el Antiguo, donde se ubica la peluquería- repleta de gente, llena de vida, todos reunidos en buena sintonía para disfrutar de algo diferente», dice. Y es que estas producciones le permiten al propio Roberto trabajar en el atrezzo, en toda la producción, consiguiendo que su centro, en cada ocasión, parezca un lugar diferente.

Roberto tiene ganas de seguir. Dado el éxito de aquella primera representación, encargó cuatro obras nuevas que han tenido un interesante recorrido en cada una de sus puestas en vivo. «No es un trabajo sencillo. Además del día a día de la peluquería, que ya de por sí es muy duro, hay que organizar ensayos, castings, reuniones... pero las ganas por seguir en esta travesía me llena de energía», reconoce.

Microteatro en Garbera

El sábado, los que quieran vivir la experiencia del microteatro pueden acudir a Garbera, al espacio que queda bajo las escaleras de Media Markt, donde Roberto y su compañía representarán la obra 'CenITcienta', con los actores vascos Oihana Maritorena, Asier Aruesagasti y Arkaitz Gartziandia. Roberto ya cuenta con cerca de 100 bolos para este 2017, y entre sus objetivos, «entrar en círculos culturales poco convencionales para dotar de vida y color a calles y barrios con una propuesta que no defraudará», concluye.