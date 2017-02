«Vi por la tele una rutina de sincro y desde entonces no pienso en otra cosa»

María Vom Hövel tiene tan solo catorce años y es la encargada de hacer el solo en las diferentes competiciones en las que participa el Easo de natación sincronizada. De padre alemán, asegura que «un día vi por televisión una rutina de sincro y me gustó mucho. Mi padre, sin saberlo, me apuntó a un cursillo de verano de dos semanas. Me gustó tanto que acabé inscribiéndome para todo el año».

La encargada de hacer el solo siempre tiene un plus añadido de trabajo, ya que debe realizar la rutina en solitario y, en ocasiones con la ayuda de sus compañeras a la hora de crear figuras en el agua. «Trabajar la parte técnica es lo más complicado de la sincronizada, sin olvidar nunca el trabajo físico, es decir, la natación. Tenemos que nadar muchas horas y en todos los estilos para poder hacer la parte técnica a la perfección, ya que es un campo que el jurado valora mucho. Tenemos que bordarlo».

Si tuviera que quedarse con una nadadora de élite, María lo tiene claro. «Me gusta mucho Ona Carbonell. Ojalá llegue a lo que ha conseguido ella a lo largo de su carrera. Me gustaría seguir dedicándome a esto en un futuro».