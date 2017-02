Etxegintza preselecciona a 899 donostiarras para las 109 viviendas tasadas de Txomin Enea

La mayor promoción urbanística de la década empieza a coger forma. Las obras de construcción que se iniciaron a finales del año pasado, se complementan ahora con el listado provisional de las personas admitidas al listado de viviendas tasadas de Txomin Enea. La entidad pública de vivienda colgó ayer en su página web un enlace para que cada solicitante que se hubiera inscrito de forma expresa a esta promoción antes del 19 de enero pudiera comprobar si había pasado la primera criba. Los admitidos pasan automáticamente a una siguiente fase, mientras que aquellos que se quedaron a las puertas tienen hasta el próximo día 17 para presentar alegaciones.

De esta forma, desde el departamento de Urbanismo del Ayuntamiento se estima que para final de mes, y después de ser aprobadas por el Consejo de Administración de Etxegintza, se podrán publicar las listas definitivas y entregar a la UTE Txomin Berria el listado con 899 nombres de personas que, a priori, cumplen con los requisitos para ser adjudicatarios de este tipo de inmuebles. Será entonces cuando la propia promotora empiece a llamar en el orden proporcionado hasta completar las 109 viviendas de las que dispone y conste en la web de Etxegintza el puesto que ocupa cada solicitante admitido en la lista de espera.

Así, las asignaciones se realizarán diferenciadas por cupos en función del tamaño de vivienda requerida. Según ha podido saber este periódico, de las 109 viviendas tasadas previstas en la primera fase de Txomin Enea, cinco inmuebles estarán adaptados para personas con movilidad reducida, un cupo que cuenta con ocho solicitantes. En el caso del cupo individual, constan 509 personas admitidas para optar a alguna de las 34 viviendas. Para las unidades convivenciales de dos personas (cupo reducido) aparecen en el listado provisional 224 personas para 35 pisos y en el cupo general, con capacidad para tres o más personas, deberán repartirse las 35 viviendas entre 158 donostiarras.

Solicitantes por Cupo 509 personas figuran en las listas provisionales del cupo individual para optar a una de las 34 viviendas disponibles. 224 donostiarras han superado la primera fase en el cupo reducido (unidades convivenciales de dos personas) para ser adjudicatarias de una de las 35 viviendas. 158 inscritos en el cupo general, para unidades convivenciales de tres o más personas, optan a los 35 inmuebles ofertados. 8 personas con movilidad reducida podrán acceder a uno de los cinco pisos adaptados que proporciona la UTE Txomin Berria.

Los pisos se transmitirán en plena propiedad y varían entre uno y tres dormitorios, con superficies entre 43 y 80 metros cuadrados. Los precios de estas viviendas, con el garaje y el trastero incluidos, oscilan entre los 128.000 euros y los 218.000 euros, más un 10% de IVA. Los inmuebles tasados se construirán con los materiales y soluciones definidos en el pliego, para lo que la UTE realizará un «esfuerzo económico» y establecerá su precio en 1,3 veces sobre el precio base de las VPO. El objetivo, dicen los responsables de la UTE Txomin Berria, es ofrecer pisos «asequibles para la mayoría de donostiarras y con altas calidades».

De los 109 inmuebles, los adjudicatarios de los 28 que se concentrarán en un único bloque podrán entrar a vivir a finales de 2018, mientras que aquellos a los que se les asigne algún piso del otro edificio que contará con 81 viviendas tasadas -y 71 libres- recibirán las llaves en junio de 2019.

Revisión de requisitos

La peculiaridad de este proceso es que se trata de la primera asignación de vivienda pública que se realiza a través de un sistema de baremación y no mediante un sorteo público, como se venía celebrando hasta la fecha. Este procedimiento, que sitúa a Donostia como uno de los primeros municipios en Euskadi en valerse de este sistema, tiene en cuenta los ingresos del solicitante, la antigüedad en la inscripción en el registro de Etxegintza, la vinculación con Donostia y la especial necesidad de vivienda. Se asigna una puntuación a cada solicitud presentada, de tal manera que aquellas personas y unidades convivenciales que obtengan más puntos serán designadas como adjudicatarias.

No obstante, recibir la llamada de la UTE Txomin Berria no convierte al interlocutor automáticamente en poseedor del inmueble, ya que la entidad pública de vivienda deberá contrastar el cumplimiento de requisitos como que exista una vinculación con la ciudad, no ser titular de otro piso en propiedad y, en el caso de las viviendas tasadas, unos ingresos ponderados entre 25.000 y 50.700 euros anuales.