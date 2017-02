El volcán de Anoeta toma forma

Como si el barrio no tuviera suficiente "densidad" , para una zona que estaba bastante despejada van y le plantan semejante zurullo...

Donde existia una vista despejada han colocado un monticulo que impide ver una panoramica amplia de la zona. No se entiende este gasto y este absurdo obstaculo cuando lo que estaba, estaba bien. Parece que las cabezas, no andan bien. El container de organico que han quitado de la Plza de Sarriegi, estropeado desde hacía meses. aun no han colocado uno nuevo y decente. Un poco de por favor en el gasto que aunque es dinero publico tambien hay que saber gastarlo en lo necesario,