Jon Chávarri: «Todos opinamos de arquitectura pero no de forma fundamentada»

El doctor arquitecto Jon Chávarri (Eibar, 1958), miembro de la Comisión de Patrimonio del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro (COAVN), ha sido uno de los responsables de la revisión del Plan de Protección del Patrimonio Urbanístico Construido (Peppuc).

-Han incluido en el catálogo algo más de la mitad de los edificios analizados ¿Se menospreció su valor en la elaboración del Peppuc?

-No. La línea es continuista. No debemos olvidar que el Peppuc tiene 1.050 edificios, con estos 90 hubieran sido 1.150. Siempre seleccionas y al final llegas a una propuesta en la que algunos edificios se descuelgan. Nosotros teníamos 87 edificios para valorar y hemos entendido que 40 no son protegibles. Al Peppuc le ocurrió lo mismo. En base a alegaciones, consideraciones, al propio 'feedback' que se produce con todo proceso de análisis, llegas a entender que no todos son catalogables. No creo que hubiera por parte de los redactores del Peppuc otros criterios diferentes. Simplemente, dentro de un conjunto, quedan fuera los elementos de menos valor.

-¿Han intentado influirles desde fuera de la comisión?

-Por parte de la corporación había un ánimo de que fuéramos generosos, de alguna manera, de que fuéramos sensibles a la inclusión de nuevos elementos. Por parte de otros colectivos, les hemos remitido al día de hoy para iniciar ahora un debate.

-¿La revisión aminorará la contestación social que se produce cuando se da una licencia de derribo?

-A veces es un problema cultural. Cuando alguien se pregunta por qué se cataloga o no un edificio, hay que decir que esas decisiones conllevan una cultura arquitectónica de la cual mucha gente puede carecer, de la misma forma que yo puedo carecer de una cultura cinéfila. Sobre arquitectura todos opinamos, y es lícito, pero está por ver que esa opinión esté fundamentada. A alguien de la calle el edificio de Hacienda de la calle Oquendo le puede parecer horroroso, pero tiene unos valores desde el punto de vista de su unidad, del momento arquitectónico, de quién lo ejecuta, etcétera.

-Si Miracruz 19, hoy en vías de derribo, se hubiera analizado en la revisión ¿qué habrían dicho?

-Pues no lo sé. No tengo un juicio concreto. Tendría que valorarlo, analizarlo comparativamente. Es un edificio que no estuvo en el catálogo de 2009.

-Ha comentado que San Sebastián tiene un patrimonio histórico relativo porque solo tiene 150 años...

-Sí, en el caso del Ensanche. La Parte Vieja tiene 200 años. De mayor antigüedad solo tenemos la iglesia San Vicente, el museo San Telmo, la iglesia de Santa María y poco más.

-Pero si tocamos un edificio sentimos que nos quitan algo

-La arquitectura de San Sebastián, la del Ensanche, es la de finales del siglo XIX hasta el primer tercio del siglo XX, una arquitectura al gusto burgués de la época. Es la arquitectura del añadido, de los detalles, del ornamento. Es lo que la gente entiende que es la buena arquitectura y denostará edificios del movimiento moderno. Cuando Aizpúrua y Labayen hacen el Náutico es una especie de herejía con lo que se estaba haciendo a finales del XIX por la arquitectura ecléctica de Aladrén y Morales de los Ríos. La arquitectura de Donostia responde a ese gusto burgués.

-En Ondarreta se va a mantener el conjunto gracias a la protección de las villas individualmente...

-Eso es. De las 16 que hemos analizado incluimos 15, no por su relevante valor arquitectónico o histórico sino por su valor ambiental. No tienen elementos comunes como para hacer una normativa de protección como conjunto. Lo único que tiene en común es la tipología de la parcela. Pero Ondarreta no es una plaza de Gipuzkoa o un Buen Pastor. No son unidades homogéneas que constituyen un conjunto, realizadas en un marco temporal unitario y con características , comunes. Como no cabe la protección como conjunto hemos optado por la máxima protección aunque sea por el carácter ambiental de las villas que existen.