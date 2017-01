El Atlético SS apuesta por el sófbol

El sófbol saltó a la palestra en Donostia con el Atlético de San Sebastián, campeón de las dos últimas ligas de División de Honor de un deporte desconocido entre nosotros. A él, el cubano Orel Morales se dedica en cuerpo y alma: «2016 ha sido el año de nuestra consolidación: si es difícil ganar, mucho más lo es repetir y nosotros lo conseguimos. Además, debutamos en competición europea con buen pie, consiguiendo más victorias que derrotas en nuestra primera experiencia. Resulta muy satisfactorio ver premiados esos esfuerzos con resultados».

Así se presenta la nueva temporada del Atlético: «Con algunas incertidumbres en cuanto al calendario, número de equipos y posibilidades de fichajes. Hay rumores de que varios equipos traerán fichajes extranjeros, lo cual elevará el nivel de la competición y la hará más complicada. Y el Sant Boi, nuestro principal rival y al cual llevamos dos años arrebatándole el único título que le falta a nivel estatal (ganan todo excepto la División de Honor), se ha reforzado y será un oponente más duro si cabe».

Esperan con ganas la nueva Liga: «La competición comienza el 12 de marzo y se jugará bajo el mismo formato del año pasado: una primera fase de todos contra todos a una vuelta; una segunda fase, por grupos, según la clasificación, arrastrando los resultados de la primera fase entre los equipos del mismo grupo, y por último, un playoff a 5 partidos entre los dos primeros clasificados para decidir el campeón de Liga».

¿Qué necesitaría en el equipo para optar a un tercer título de Liga? «Prepararnos a fondo para que cada jugadora dé el máximo de sí, que es lo que nos ha llevado al éxito en temporadas anteriores. Y, para qué engañarnos, necesitamos algún fichaje en sustitución de la que no estará. Estamos en ello, pero es complicado. Nosotros necesitamos encontrar alguna jugadora que venga sin cobrar pues no estamos en condiciones de pagar un salario ni lo consideramos ético en un deporte donde las jugadoras de casa pagan una cuota mensual como socias del club. Aún encontrando a quien venga sin cobrar, tenemos al menos que pagarle los gastos, ofrecerle un lugar donde vivir y eso es complicado. Se resolvería con un aporte externo, algún pequeño patrocinio, un apoyo institucional, pero no resulta fácil conseguirlo. Si podemos completar ese fichaje, porque tenemos algunas opciones avanzadas, estaremos en condiciones de optar a ese histórico tercer título... y si no es así, pelearemos con nuestras armas para, por lo menos, intentarlo».

Orel confía en que la divulgación de este deporte atraiga a más jóvenes para formar la cantera: «La situación ahora no es la mejor, por lo que el trabajo de cantera sigue siendo una de nuestras prioridades y seguimos volcados en los colegios, a través de la Federación Gipuzkoana, para llevar el sófbol a los más pequeños y sembrar para el futuro».