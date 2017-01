El parque para perros de Amara suscita quejas

El primer parque para perros de Donostia ya es una realidad. Está en Amara y desde su inauguración hace menos de dos semanas ha suscitado quejas de los usuarios por la ubicación y el tamaño del recinto o la falta de iluminación y bancos. También se han escuchado protestas de algunos vecinos de los bloques próximos por el ruido que generan los animales cuando se juntan en gran número, como suele ocurrir los domingos. Para colmo, un cartel escrito a mano advierte en la entrada de que dos animales han sido envenenados desde la apertura. Guauuuu se ha convertido en un nuevo reto para la convivencia entre especies en el núcleo urbano.

Rosi es asidua desde el primer día, aunque a Buk no termina de convencerle. Como podenco andaluz, necesita metros para correr y desfogarse, espacio que aquí no encuentra. «Los fines de semana se juntan 40 o 50 perros y el parque es muy pequeño para correr. Y si no corre, el mío se agobia. Cuando íbamos al otro lado -dice señalando el parque Amaiur- corría, saltaba, iba y venía. Aquí, en cambio, está media hora, se agobia y te empieza a morder la cazadora. Y todo porque no quiere estar», cuenta esta vecina del barrio.

Aunque valora la iniciativa del Ayuntamiento de crear una zona de uso exclusivamente canino, maneja una larga lista de demandas: «Agradecemos que hayan pensado en nuestras mascotas, pero las cosas se pueden mejorar. Por ejemplo, faltan bancos y farolas. Vienes a las siete de la tarde y aquí no hay nadie porque está demasiado oscuro», lamenta.

Rosi apunta asimismo al estado de alguno de los juegos instalados. «El balancín ya está roto y es una pena porque se han gastado mucho dinero para hacer esto cuando podían haber hecho lo mismo ahí enfrente con un simple vallado, como en Zarautz. Sería más barato y los perros estarían mejor», insiste.

La también amaratarra Belén aparece con la pequeña Kity y ahonda en las reclamaciones de Rosi. La principal, la superficie del parque: «El vallado lo han colocado alrededor de la arena y han dejado las zonas verdes fuera. Si incluyeran los parterres, ganaríamos todo el espacio verde y se podrían colocar bancos. De esta manera solo tenemos la arena».

La calidad de la arena -«se te pega y te la llevas a casa»- y de las puertas de acceso son otros de los peros que le pone al parque. «Los pestillos se han oxidado y ya no se pueden utilizar. Mejor si ponen una barrera de madera», argumenta.

Algunos vecinos del lugar han mostrado su disconformidad con la localización elegida para Guauuuu. Esgrimen que concentrar a la población canina de una zona tan amplia en una parcela tendrá un «potencial contaminante elevado, no solo en cuestión acústica». Por ello exigen al gobierno municipal «menos precipitación y algo más de reflexión y consulta» a la hora de tomar estas decisiones. Entienden que la instalación debería estar «regulada» en sus usos, limpieza y capacidad y plantean la colocación de pantallas para mitigar el ruido de los ladridos.

«¿Tanto molestan?»

Los dueños de perros consideran que las molestias no pueden ser tantas. «Aquí ya venían antes los perros y no había ningún problema. Y en el pasado hubo coches, prostitutas, vagabundos, gatos callejeros y ratas como conejos. ¿Tanto molestan ahora los perros?», se preguntan estas usuarias del parque, al tiempo que señalan que «ahí enfrente hacen botellón los fines de semana y lo dejan todo lleno de basura durante dos o tres días. Por no hablar del ruido que hacen...».

Mari Paz se suma a las reivindicaciones con su pastor vasco, Txuri. Reconoce que el parque es «pequeño y le falta luz», pero no le pone muchas pegas y agradece al Ayuntamiento que «se preocupe por el bienestar de los animales». Sobre las quejas de algún vecino, dice que «nosotros preferíamos ir al otro lado de la calle» Gregorio Ordóñez, donde «teníamos un parque fenomenal que bastaba con haber vallado».

La seguridad de los canes es fuente de preocupación para estas mujeres: «No sabemos si será verdad o mentira, pero han puesto un cartel alertando de que dos perros han muerto envenenados con comida. Deberían instalar unas cámaras para que vigilen esto. O que venga la Guardia Municipal. No voy a traer aquí al perro si alguien está echando veneno. Que pongan medios».