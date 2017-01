El Pleno aprueba el reglamento de consultas populares

El Pleno aprobó ayer de forma definitiva el nuevo reglamento de consultas populares. El punto salió adelante con los votos a favor de PNV, PSE, PP e Irabazi, mientras que EH Bildu se abstuvo al no compartir «que se deba pedir permiso al consejo de ministros para decidir sobre temas estrictamente municipales», señaló el concejal Axier Jaka, quien consideró «un despropósito» la distribución de competencias.

En caso de que desde Madrid se autorizase la celebración de la consulta antitaurina, esta nueva herramienta permitirá convocarla, después de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) impugnara el anterior reglamento de consultas ciudadanas. En este sentido, el alcalde, Eneko Goia, basó la justificación de su voto favorable en que este mecanismo «puede permitirnos lograr el objetivo de celebrar la consulta, pese a que éste no sea el escenario que nos hubiera gustado». En la misma línea, el portavoz socialista, Ernesto Gasco, insistió en que se trata de un procedimiento que se «apoya en la única vía legal posible».

El equipo de gobierno tenía previsto convocar la consulta para el 19 de febrero pero desde Madrid ya advirtieron de que la respuesta se demoraría hasta mediados de marzo ante la falta de documentación que consideran «fundamental». Esto es, la consulta, en caso de realizarse, sería a finales de mayo o junio, unas fechas que tal y como expuso Goia, superan «lo límites -de tiempo- razonables».

No lo vio así el concejal de la coalición abertzale, quien achacó al gobierno municipal que tras las elecciones de 2015 y la constitución del nuevo gobierno en junio, «la primera gestión realizada fuera agilizar los trámites y posibilitar las corridas de toros para esa misma Semana Grande». Sobre esta cuestión, los dos socios de gobierno reiteraron que no se deben sacar conclusiones precipitadas y que «celebrar la consulta no es sinónimo de que el voto mayoritario vaya a ser contrario a la celebración de la feria taurina en Illunbe».