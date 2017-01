El Ayuntamiento defiende que no abrió el Servicio de Puertas Abiertas porque no se preveían heladas

El Ayuntamiento de San Sebastián ha informado hoy de que, en la noche del miércoles al jueves, no abrió el servicio de puertas abiertas de Intxaurrondo (SAP) para personas sin techo porque Euskalmet avisó de que no iba a haber alerta por heladas y no se daban, por tanto, las condiciones para activarlo.

La concejala de Acción Social, Aitziber San Román, ha asegurado este viernes ante la Comisión de Servicios de las Personas que el consistorio cumplió el protocolo establecido para el SAP, que funciona en las noches en las que se prevé "frío extremo".

Ha señalado que, aunque no abriera el SAP de Intxaurrondo, sí funcionó el Gaueko Aterpea, que dispone de 32 plazas.

San Román ha precisado que el parte de Euskalmet se contrastó con otras agencias meteorológicas y, "tal y como refleja el protocolo", se decidió no abrir el recurso, lo que fue comunicado a todas las entidades y departamentos correspondientes.

"Por lo tanto, no hubo ninguna descoordinación", ha afirmado la edil, un día después de que EH Bildu denunciara que durante esa noche se produjeron temperaturas bajo cero y que diversas personas habían tenido que dormir en la calle.

La coalición dijo que, incluso la Guardia Municipal había acudido por la mañana al centro para cerrar las puertas del SAP y se había encontrado, "con sorpresa", que no había entrado en funcionamiento.