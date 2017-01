El alcalde dice que no permitir el derribo de Miracruz 19 conllevaría «riesgos inaceptables» para el Ayuntamiento

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha afirmado este martes que no permitir el derribo del edificio de Miracruz 19, como ha solicitado la propiedad del mismo y "establece" la Ley, conllevaría "riesgos inaceptables para el Ayuntamiento desde el punto de vista patrimonial".

En declaraciones a los periodistas preguntado sobre este asunto, Goia ha aclarado que por parte del Consistorio "no hay ninguna posibilidad en este momento de que no se derribe" el citado edificio, ya que "no estaba en el Plan Especial de Patrimonio Urbanístico de la Ciudad (PEPPUC) aprobado en 2013 y tiene unos propietarios que han presentado una solicitud de licencia de derribo al Ayuntamiento".

Tras recordar que esa solicitud fue recurrida por la plataforma SOS Miracruz 19 contraria al derribo, Goia ha explicado que hasta en tres ocasiones los tribunales han denegado la suspensión del derribo, que desde el propio Gobierno municipal también se contempló "cautelarmente" para "que si los tribunales decían otra cosa no se produjera".

En este contexto, Goia ha señalado que, "desde un punto de vista estrictamente legal" el Consistorio no tenía "más recorrido" al respecto, a lo que ha añadido que, además, "no permitir lo que la Ley en este momento, nos guste o no, establece implica asumir unos riesgos inaceptables desde el punto de vista de responsabilidad patrimonial del propio Ayuntamiento", ya que éste "se podría enfrentar a reclamaciones millonarias por parte de la propiedad del inmueble".

"Eso es lo que a veces algunos de los miembros de la plataforma no valoran y a nosotros nos toca la moral, porque el dinero es de todos y cuando el Ayuntamiento toma decisiones tiene que tomar en consideración las consecuencias que esas decisiones puedan tener", ha apuntado.

En este sentido, ha reiterado que en estos momentos "esta cuestión no tiene ya más recorrido salvo la de asumir un riesgo que no es razonable en absoluto desde el punto de vista de la responsabilidad patrimonial que se podría derivar para el propio Ayuntamiento".

Sobre la posibilidad de que el edificio fuera incluido ahora en el PEPPUC, como solicita SOS Miracruz 19, Goia ha señalado que cuando el propietario del inmueble solicitó la licencia de derribo al Ayuntamiento el edificio no estaba en el catálogo de inmuebles protegidos por lo que esa decisión "no tendría base", sobre todo cuando los tribunales se han posicionado en contra de la suspensión.