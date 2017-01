San Sebastián tendrá toros en Semana Grande

El alcalde de San Sebastián Eneko Goia ha afirmado que la consulta antitaurina no se podrá realizar antes del mes de mayo- junio, por lo que el resultado de la consulta no se podrá aplicar para la próxima Semana Grande.

El Ayuntamiento donostiarra tiene que solicitar autorización al consejo de ministros para celebrar la consulta antitaurina y la resolución que llegó ayer al consistorio de la capital guipuzcoana genera aún más incertidumbre.

El Gobierno de Mariano Rajoy contaba con un plazo máximo de tres meses para decidir si autorizaba o no la celebración de la consulta popular, cuya pregunta apela no tanto al debate simple de 'toros sí, toros no', sino a la utilización de una instalaciones municipales para este fin.

Dicho plazo vencía el 28 de este mes, pero una repentina resolución llegó ayer de Madrid advirtiendo de que se amplía un mes y medio el tiempo de respuesta al faltar documentación «fundamental» y que tanto el aplazamiento como su denegación «no serán susceptibles de recurso».