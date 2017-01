«Me pasa lo que me pasa porque he tenido suerte, he trabajado y he nacido aquí»

Dentro de nada cogerá el autobús. Pero no para venirse desde su Mallabia a Donostia, donde vive entre semana, sino para partir de gira fuera de los confines vascones y dentro del circuito 'Artistas en ruta 2017'. La compañía más cercana en esta aventura de carretera y manta no será mala: Grande Days e Igelaren banda. Ustedes la conocen, tiene un disco cuidadísimo titulado 'Om'. Una banda exquisita donde Iker Lauroba se encarga de la otra guitarra y del piano; Ane Bastida combina bajo y contrabajo, y Oriol Flores es el batería imprescindible. Izaro, que ha terminado en junio Comunicación en Deusto San Sebastián, nació en la Nochevieja de 1993, tiene la cabeza amuebladísima, canta en tres idiomas y lo hace el sábado 27 en Garoa.

Como Alicia.

Es verdad.

A través del espejo.

Ispiluan barrena.

- Through the Looking-Glass.

Eso, en los tres idiomas en los que compongo, hablo y canto. Son tan hermosas las lenguas. Cada una te ayuda a expresar algo distinto. Si supiera cinco cantaría en las cinco. ¿Sabes que en Escocia tienen dos palabras distintas para decir 'abrazo'?

No, cuenta.

Una en inglés, la típica: abrazo=hug. Otra en gaélico. 'Cain' significa 'abrazo fuerte, abrazo con sentimiento, abrazo de los de verdad'.

Cuando cantes en la librería Garoa cómprate 'Lost in Translation'.

¿Por?

Es un libro joya que contiene palabras sin traducción posible en las demás lenguas del mundo.

Ponme un ejemplo.

En un idioma indonesio: 'la caricia que haces con tu mano en el pelo de tu amado/amada'.

Maravilloso. ¿Sabes que el segundo libro de Alicia, el del espejo, tiene el título más largo? 'Alicia a través del espejo y lo que allí encontró'.

Tú acabas de pasar a ese otro lado, ¿qué has encontrado?

Estoy viviendo un sueño. Lo he escrito en Facebook, 'ikustetik izatera. De ver a ser'. Donde yo era espectadora ahora soy protagonista. Gentes magníficas como Fermín Muguruza se me acercan después de mi concierto y me dan ánimos, me ofrecen su apoyo. Gatibu me invita a subir con ellos al escenario. Pero...

¿Qué?

El otro lado del espejo tiene su zona oscura y si te digo la verdad, ahora que ya estoy en el camino, uno de mis objetivos será combatir contra lo malo que hay en ese otro lado.

La última Alicia, la de Tim Burton, también era muy valiente. ¿Contra qué lucharás tú?

Quiero que los músicos, los que vienen conmigo, aquellos con los que comparto escenario y cartel tengan sus contratos, coticen, coticemos a la Seguridad Social. Que hacer música sea un placer pero también un trabajo de verdad. Me preguntan cuándo sacaré un segundo disco y no entienden que para hacerlo tendría que buscarme un trabajo paralelo que me diera de comer. Y te juro que no se compone, no se crea, no se piensa con claridad ni agusto tras ocho horas en una fábrica, un instituto o un supermercado. Por eso, lucharé por condiciones de trabajo, contratación y creación dignas.

Aprendiste mucho con tu primer disco vía micromecenazgo y con la ayuda de un puñado de gente...

Ahora, en esta gira de Artistas en ruta tendré, naturalmente, que delegar algo, pero mi idea es mancharme de barro y carretera. Me gustó mucho participar en todas las fases de la producción de 'Om', así supe el esfuerzo que representa cada momento. Por eso quiero ser en este tour algo más que una cantante.

Que has trabajado para estar dónde estás (empezando pero con fuerza) no hay duda. Que te mereces la suerte que tienes lo dicen todos....

Fíjate, hice un año de Física. Descubrí que no era lo mío pero el Cosmos me mando allá para que me encontrará con gente que entraría de lleno a formar parte de mi vida.

Pero... ¿por qué atribuyes una parte de tu éxito a haber nacido aquí? Lo habitual es decir 'si hubiese nacido en Nueva York, en París...'

Porque es un privilegio. Porque seguro que en los campos de refugiados, en Siria, en las pateras, en Libia hay gente que hace música mejor que yo. Pero nadie lo sabrá jamás.