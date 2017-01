El parque para perros, inaugurado

Quizás ayer no fue el día más idóneo para disfrutar de un largo paseo con el perro, pero la intermitente lluvia no privó a más de un can de disfrutar del primer parque para perros que se habilita en la ciudad y que ya se ha inaugurado de forma oficial.

Está ubicado entre Riberas de Loiola y Amara, y ocupa una superficie de entre 1.800 y 2.000 metros cuadrados en la parcela triangular que delimitan las calles Consulado, Gregorio Ordóñez y Corsarios Vascos. El Ayuntamiento ha destinado para su construcción una partida que ronda los 50.000 euros y desde la concejalía de Urbanismo, su delegado, Enrique Ramos, confía en que este espacio de esparcimiento canino de respuesta a una demanda histórica de los dueños de estos animales.

El parque dispone de diferentes elementos de juego para los perros -saltos, rampas, tubos...- y el suelo es de tierra, arena y hierba, en función de la zona. Además, se ha instalado un 'Pipican', similar al que se habilitó en verano en Alderdi Eder, una fuente baja para que puedan beber y un dispensador de guantes para que los usuarios recojan los excrementos que dejen sus mascotas.

El recinto vallado cuenta con una puerta de acceso desde Corsarios Vascos y en la entrada puede leerse el nombre del parque 'Guauuuu'.

El edil del PSE advierte de que se trata de una experiencia piloto y que de la evaluación de los resultados dependerá su extensión a otros puntos de la ciudad. «Queremos ver cómo funciona el parque, si los dueños y los perros lo acogen bien y lo utilizan». Si la respuesta es positiva, asegura que habrá una segunda instalación de este tipo en la zona Este, «quizás en Intxaurrondo, para dar también servicio a los vecinos de Gros y Egia».