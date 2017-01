«No se debe confundir el Tambor de Oro con la Medalla»

A partir de finales de los 80, el que fuera director de la oficina del Centro de Atracción y Turismo (C. A. T.), Rafael Aguirre Franco, considera que cambió el criterio a la hora de escoger una figura a la que otorgarle el Tambor de Oro. «Se empezó a premiar a famosos, gente de casa... Y hoy prima más ese criterio. Yo soy partidario de que se recupere el sentido inicial de premiar a aquellas personas que, sin razón alguna, se vuelcan en una ciudad que no es la suya».

Una postura similar manifestó el sector privado presente en el Consejo del pasado lunes, defendiendo una interpretación estricta de la norma, mientras que los partidos políticos del Ayuntamiento apuestan por lecturas más flexibles y, quizás, más acordes a lo que el ciudadano entiende que es el Tambor de Oro.

El reglamento en el cual debe basarse su elección sostiene que debe entregarse a aquellos que «como consecuencia de su quehacer diario, por su trayectoria y proyección profesional o por cualquier otra razón, hayan contribuido de forma activa y notoria en la consolidación de una imagen externa positiva y atractiva de la ciudad, ampliando su potencial turístico, posibilitando el conocimiento de la misma, reforzando su proyección externa y fomentando los vínculos de conocimiento y amistad con otros países, ciudades, organismos y personas».

Aguirre Franco recalca que para reconocer el mérito de una persona o colectivo existe la Medalla al Mérito Ciudadano o la Medalla de Oro de la ciudad, que fueron creadas como distinción de los donostiarra ilustres -además de otras como la Medalla de Plata, la Corbata o la Encomienda de la ciudad-. Y en la misma línea, hace hincapié en que al conceder el galardón a donostiarras por el único hecho de ser reconocidos, «se pierde el valor añadido de aquella figura que sin ser de San Sebastián se vuelca en ella».

No obstante, en relación a la vorágine ocurrida esta semana con la asignación y posterior retirada de Ángels Barceló como Tambor de Oro 2017 antes de su ratificación en el Pleno, el que fuera responsable de la oficina de Turismo dice no entender «esas capas airadas de la gente». «Tampoco es ninguna catástrofe. Ha discurrido todo con elegancia por parte de la periodista. El Ayuntamiento ha reconocido que quizá se precipitó y, a fin de cuentas, no ha tenido repercusión fuera del ámbito guipuzcoano», alega.