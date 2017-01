Un premio al montañismo antiguotarra

. Cuando subía a una cima, Ana Mari Neira, que el mes que viene cumplirá 86 años, solía pensar que «Dios tiene que existir, porque, si no, no es posible tanta belleza». Realizó su afición montanera en su juventud, durante diez formidables años en la histórica a asociación de Los Luises, vinculada a la parroquia de San Sebastián Mártir del barrio del Antiguo. Mañana sábado, en la comida que se organiza en la sociedad Baso Etxea para celebrar el XXXVI Reencuentro Antiguotarra, recogerá el premio que el colectivo Patxatxa Taldea otorga, en esta ocasión, como homenaje al montañismo antiguotarra.

Ana Mari Neira ingresó en la sección de montaña de Los Luises con 18 años, «por mediación de mi hermano». «La primera vez que fui a Panticosa, a los Lagos Azules, pensé que eso tenía que seguir», explica. «Era una llamada muy fuerte la que sentí. Hemos hecho sacrificios tremendos. Salir del Antiguo a las 4 de la mañana para oír misa de 5 en la estación y coger el tren para poder ir a Aralar... Casi todos los montes de por aquí los he subido. Pero con la edad sí que la montaña se acabó de verdad. Ahora ando y voy a clase de tai-chi».

En realidad la montaña se acabó en su caso antes de que la edad le pusiera freno. Terminó, al menos en la forma en que a ella le gustaba, cuando se casó. «Mi marido era de ir a la isla, no le gustaba la montaña», reconoce. «Dejé de trabajar y de ir al monte. Ni siquiera pensé por qué. Era lo que las mujeres hacíamos entonces. Siempre les digo a mis hijos que, si volviera atrás, me volvería a casar con el aita, pero no dejaría de trabajar, sobre todo por poder seguir desarrollando mi pasión por la montaña».

Se considera un caso curioso. «Nací en la calle Matía número 30, donde estaba la tienda conocida como La Patxatxa, al lado de la playa de Ondarreta, pero siempre me ha gustado más el monte que la playa». Tiene una hija y un hijo, que no han heredado su pasión montañera, sostiene.

Cuando lo dejó sentía envidia de los que continuaban yendo al monte. «Nunca hemos tenido coche y cuando mi hija Virginia era pequeña, en autobús lograba llevar a mi marido a Larraitz y nada más, sin subir», explica. «De viaje de novios fuimos a Panticosa».

Afirma que «para mí es algo grandioso lo que se siente ahí arriba» y ha recibido numerosos premios por sus ascensiones y travesías. Por ejemplo el de la marcha regulada de diez horas del Fortuna, en 1957, que entonces fue en el Aitzgorri, «un sube y baja durísimo».

En el grupo de montaña de Los Luises había un gran ambiente. «Las chicas andábamos lo mismo que ellos, aunque nos trataban con mucha consideración y eran ellos los que cargaban con la mochila pesada». Anima a los jóvenes a ir al monte. «Aprenderán compañerismo y a compartir las alegrías y los momentos difíciless. Se pasaa de todo... pero es tan bonito... Se disfruta tanto cuando llegas que te olvidas de todo lo que has sufrido por el camino», asegura

Ana Mari Neira se acuerda de haber sufrido en el monte grandes tormentas. «Tener que dejar abandonado el piolet y bajar 'a toda pastilla' a Panticosa».

Desde la organización del premio recuerdan que «durante décadas, el montañismo ha sido en nuestro país el deporte por antonomasia». «Eran salidas montañeras. Luego en autobús o aquellas combinaciones de tren y autobús, con misa en la misma estación. Eso nos lanzaba a aventuras, como alcanzar la cumbre del Txindoki».

Recuerdan nombres míticos como Patxi Irigoyen, Carlos Martínez, Casimiro Bengoechea, Paco Sorrondegui, Venancio Quintana, Manolo Fraile, Oyanguren «y tantos otros más... y con ellos, la mujer: Ana María Neira, Escoli Gastesi, Mari Carmen Solozabal, Pepi, la que cosía medias en el paseo de Hériz o Loli... Por eso este año nuestro homenaje es a estas mujeres pioneras de nuestro montañismo y de los hombres que las acompañaron».

Mañana, Ana Mari Neira, en representación de todos estos compañeros, muchos fallecidos, pasará un momento muy emocionante. Por ejemplo, cuando dirija la marcha de San Sebastián.