Goia declinará la invitación a la cena de Gaztelubide

Eneko Goia no asistirá a la cena en Gaztelubide, que se celebra el día 19 antes de la Izada. La sociedad tenía previsto invitarle a título personal, no como alcalde de la ciudad, con el objetivo de «sacudirnos un poco la oficialidad de la cita, que no sé si era beneficiosa para nosotros», según explica el Tambor Mayor, José Ramón Mendizabal.

También habían trasladado invitación a la que iba a ser Tambor de Oro, Àngels Barceló, antes de que el Pleno tumbara la propuesta aprobada por la Sociedad de Turismo. «Le cursamos la invitación a través del propio Martín Berasategui, en directo en el programa», cuenta Mendizabal, quien admite que ahora, con el premio declarado desierto por la corporación municipal, se han quedado «fríos».

Sin embargo, Gaztelubide mantendrá la invitación a la periodista. «Es un agravio que a una persona se le diga que es la elegida para algo y luego echen marcha atrás. No me gustaría, como Tambor Mayor, hacerle lo mismo y retirarle la invitación».